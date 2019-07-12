تعرّف على تشكيلات الأندية الكبرى بعد بداية سوق الانتقالات (صور)

رصدت صحيفة ”ماركا“ التغييرات التي ستطرأ على تشكيلات الأندية الأوروبية الكبرى على ضوء الانتقالات التي تمت لحد الساعة في أوروبا، رغم أن مجموعة من الصفقات الكبرى تبقى مؤجلة كصفقة البرازيلي نيمار وعودته لبرشلونة، وصفقة بول بوغبا الذي يحاول ريال مدريد خطفها، وصفقة الهولندي ماتياس دي ليخت الذي يقترب من يوفنتوس.

وباستثناء ليفربول بطل أوروبا الذي لم يجر صفقات مهمة على صعيد لاعبيه الأساسيين، وسيحتفظ لحد الساعة بتشكيلته الرسمية في الموسم القادم، فباقي الفرق الكبرى عرفت وصول لاعبين أساسيين.

ففي ريال مدريد سيصبح البلجيكي إيدين هازارد النجم الجديد للفريق، وسيشارك في الهجوم بجانب فينسيوس جونيور وكريم بنزيما، بينما في برشلونة سيصبح الهولندي فرينكي دي يونغ والفرنسي أنطوان غريزمان لاعبين أساسيين في الفريق.

وسيلعب آدريان رابيو والويلزي آرون رامسي في وسط ميدان يوفنتوس كلاعبين جديدين، بينما سيصبح الإسباني رودري أحد العناصر الأساسية في وسط مانشستر سيتي.

كما سيصبح الفرنسي ندومبيلي لاعبًا أساسيًا في وسط توتنهام وفي غياب البلجيكي إدين هازارد سيشارك الأمريكي كريستيان بوليسيتش في مكانه في تشيلسي.

وفي بايرن ميونخ سيلعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز في قلب الدفاع بجانب بواتينغ، فيما سيصبح كومان وجنابري لاعبي أجنحة في ظل رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن.

ولازالت الفرق الكبرى تحاول القيام بصفقات فيما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية كبايرن ميونخ الذي يأمل في ضم الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي الذي بدوره يبحث عن قلب دفاع.

ولا زال فريق أتلتيكو مدريد يبحث عن مهاجمين في ظل أخبار تتحدث عن بيع المهاجم دييغو كوستا لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن شأن التعاقدات المقبلة أن تغير الكثير من ملامح الفرق الكبرى في الموسم القادم.