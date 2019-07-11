تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. ساديو ماني يقتحم سوق الانتقالات.. وباريس سان جيرمان ينقض على نجم ريال مدريد

شهد سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، بعض الأخبار المثيرة، خاصة فيما يتعلق بصفقات نادي ريال مدريد الإسباني، الذي أنفق حتى الآن 303 ملايين يورو لدعم صفوفه قبل بداية الموسم المقبل.

الأنباء الخاصة بصفقات ريال مدريد جاءت متباينة، في ظل الصفقة التبادلية المنتظرة بين النادي الملكي ونادي ليفربول الإنجليزي، بطل أوروبا، والتطورات الأخيرة في ”العملية بوغبا“، والخاصة بمحاولات الميرينغي لضم بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

موقف ساديو ماني وبوغبا في ريال مدريد

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن نادي ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل نجمه ماركو أسينسيو إلى نادي ليفربول، ولكن بشرط يبدو مكلفًا بالنسبة لبطل أوروبا.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”يريد ليفربول الحصول على خدمات أسينسيو بأي ثمن، ورصدت إدارة النادي 70 مليون جنيه إسترليني لحسم الصفقة، حيث يريد الفريق المتوّج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي تعزيز هجومه الناري بعنصر آخر، ليكون إضافة للثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو“.

وأكدت أن ريال مدريد وضع شرطًا للموافقة على بيع أسينسيو إلى ليفربول، وهو الحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، هداف الدوري الإنجليزي، في نسخته الأخيرة بالمشاركة مع زميله المصري الدولي محمد صلاح، والغابوني أوباميانغ مهاجم آرسنال.

وعانى أسينسيو كثيرًا مع ريال مدريد في الموسم الماضي، ولم يقدّم المستوى المنتظر منه، وستكون مهمته صعبة للغاية هذا الموسم في الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا، مع الصفقات التي أبرمها ريال مدريد، وعلى رأسها البلجيكي إدين هازارد، والصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي رودريغو.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يؤمن بقدرته على إعادة أسينسيو إلى التألق مرة أخرى رفقة الريدز، وأن يكون اللاعب الإسباني الشاب نجمًا فوق العادة في ”أنفيلد“.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“: إن آمال ريال مدريد في ضم بوغبا أصبحت ضئيلة للغاية.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن حلم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي يرى بوغبا بوصفه ركيزة أساسية في مشروعه المستقبلي رفقة النادي الملكي، أصبح في مهب الريح.

وأكدت أن ريال مدريد بدأ إنكار التفاوض من الأساس مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم بوغبا، في ضوء رفض مسؤولي أولد ترافورد فكرة بيع اللاعب الفرنسي المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب فرنسا، إضافة إلى المقابل المادي المبالغ فيه الذي يطلبه مانشستر يونايتد لتعجيز ريال مدريد عن شراء بوغبا.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أكد أنه لن يتنازل عن بيع بوغبا بأقل من 170 مليون يورو، وهو الرقم الذي رفضه رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز نهائيًا، حيث توقف عرض النادي الملكي عند دفع 80 مليون يورو، إضافة إلى انتقال الويلزي غاريث بيل إلى مانشستر يونايتد، وهو العرض الذي لم يلقَ أي قبول من جانب إدارة مانشستر يونايتد.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”الموقف المتشدد من جانب إدارة مانشستر يونايتد في صفقة بوغبا جعل مسؤولي ريال مدريد يتراجعون عن شراء اللاعب في الوقت الحالي“.

كوتينيو إلى ليفربول

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: إن نادي ليفربول الإنجليزي منفتح تمامًا على عودة نجمه البرازيلي السابق فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن موقف كوتينيو مع برشلونة سيتم حسمه بصورة نهائية بناءً على نجاح البلوغرانا في صفقتي الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكدت أن نجاح البارسا في صفقتي غريزمان ونيمار من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد موقف كوتينيو في ”كامب نو“، ويفتح الباب على مصراعيه أمام رحيله، خاصة في ظل المستوى المخيب للآمال الذي قدّمه اللاعب منذ قدومه إلى برشلونة في يناير 2018.

وفي هذا السياق، توقعت الصحيفة الكتالونية أن يكون الدوري الإنجليزي هو الوجهة المرتقبة لكوتينيو حال رحيله عن برشلونة، وأكدت أن عودته إلى ليفربول ليست مستبعدة على الإطلاق.

وأضافت بقولها: ”يراقب ليفربول الموقف النهائي بالنسبة لكوتينيو في برشلونة، ولا يوجد أي عائق يمنع عودته إلى الريدز، ولكن إدارة بطل أوروبا وضعت شرطًا لإتمام الصفقة، وهو ألا تكون القيمة المالية لعودة البرازيلي الدولي مساوية لمقابل بيعه في يناير قبل الماضي“.

وحصل ليفربول على 120 مليون يورو نقدًا من صفقة بيع كوتينيو، إضافة إلى 40 مليون يورو في صورة متغيرات، تلقى منها 15 مليون يورو.

غريزمان وصفقة شابة في برشلونة

سبق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وضم أحد أبرز المواهب الكروية في إنجلترا، وهو المهاجم لوي باري البالغ من العمر 16 عامًا من وست بروميتش ألبيون المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن باري خضع لفحص طبي للانضمام لبطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، قبل أن يظهر برشلونة في اللحظة الأخيرة ويقنع اللاعب بالانضمام لصفوف أكاديمية الناشئين الشهيرة في النادي الإسباني.

ووقّع باري، الذي أتم 16 عامًا الشهر الماضي، على عقد لـ3 سنوات مع برشلونة حتى 2022 وسيلعب ضمن صفوف الفريق تحت سن 19 عامًا، مقابل حصول وست بروميتش ألبيون على تعويض قدره 235 ألف جنيه إسترليني (295 ألف دولار).

وتتواصل التقارير التي تتحدث عن اقتراب نادي برشلونة من دفع قيمة فسخ عقد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن برشلونة سيدفع صباح غدٍ الجمعة، قيمة فسخ عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، والتي تبلغ 120 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”سيتوجه محامي غريزمان إلى مقر رابطة الدوري الإسباني لتقديم جميع الوثائق ودفع قيمة فسخ العقد“.

غارة فرنسية على رودريغيز

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شنّ غارة مفاجئة على نجم وسط ريال مدريد الإسباني، الكولومبي خاميس رودريغيز.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن سان جيرمان يريد ضم رودريغيز، خاصة في حالة رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا المتوقع إلى برشلونة الإسباني.

وأكدت أن سان جيرمان يملك الإمكانات المالية التي تعزز موقفه في الحصول على خدمات رودريغيز، في ظل منافسة ثنائية على اللاعب من نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

فيدال يصدم إنتر ميلان

حسم التشيلي الدولي أرتورو فيدال، رسميًا، موقفه في الموسم المقبل، حيث أكد في مؤتمر صحفي أنه لا يفكر على الإطلاق في الرحيل عن ناديه برشلونة الإسباني.

وقال فيدال: ”كل ما أفكر فيه حاليًا هو الراحة، بعد المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي حصل فيها منتخب تشيلي على المركز الرابع، تركيزي في المستقبل مع برشلونة، لا يزال هناك عامان في عقدي مع البارسا، ولن أرحل عن البلوغرانا“.

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات فيدال، بناءً على رغبة المدرب الجديد أنطونيو كونتي.