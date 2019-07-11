تقرير: تلاشي آمال ريال مدريد في صفقة بول بوغبا

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن صفقة انضمام الفرنسي بول بوغبا إلى نادي ريال مدريد الإسباني أصبحت ضئيلة للغاية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أن حلم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي يرى بوغبا بوصفه ركيزة أساسية في مشروعه المستقبلي برفقة النادي الملكي، أصبح في مهب الريح.

وأكدت“ديفنسا سنترال“ أن ريال مدريد بدأ إنكار التفاوض من الأساس مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم بوغبا، في ضوء رفض مسؤولي أولد ترافورد، فكرة بيع اللاعب الفرنسي المتوَّج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 برفقة منتخب فرنسا، إضافة إلى المقابل المادي المبالغ فيه الذي يطلبه مانشستر يونايتد لتعجيز ريال مدريد عن شراء بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد أكد أنه لن يتنازل عن بيع بوغبا بأقل من 170 مليون يورو، وهو الرقم الذي رفضه رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز نهائيًا، حيث توقف عرض النادي الملكي عند دفع 80 مليون يورو، إضافة إلى انتقال الويلزي غاريث بيل إلى مانشستر يونايتد، وهو العرض الذي لم يلقَ أي قبول من جانب إدارة النادي الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة بقولها:“الموقف المتشدد من جانب إدارة مانشستر يونايتد في صفقة بوغبا جعل مسؤولي ريال مدريد يتراجعون عن شراء اللاعب في الوقت الحالي“.