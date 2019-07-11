نادال عن تفاوض ريال مدريد مع بوغبا: ”ثمنه مجنون“

اعتبر البطل الإسباني رافائيل نادال أن ثمن الفرنسي بول بوغبا الذي يسعى ريال مدريد للتعاقد معه ، مبالغ فيه ومجنون مؤكدًا أنه لاعب كبير.

ويعرف عن البطل العالمي في التنس عشقه لريال مدريد وأكد أنه يثق في قدرة فريقه على العودة والمنافسة على الألقاب بما في ذلك الفوز مرة أخرى بدوري أبطال أوروبا بعد موسم سيئ.

وقال عن بول بوغبا :“ بوغبا لاعب كبير ، لكن ثمنه مجنون، شخصيًا لا أحب أشياء أعتقد أنها على المستوى المالي مبالغ فيها وهذا كل شيء ”.

وبلغ نادال نصف نهائي بطولة ويمبلدون البريطانية وسيواجه في كلاسيكو منافسه الكبير السويسري روجر فيدرير الجمعة.

ولازال ريال مدريد يسعى خلف النجم الفرنسي الذي يطلب مانشستر يونايتد مبلغًا يتجاوز 150 مليون يورو للتخلي عنه.