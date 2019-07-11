تعرّف على جوائز دوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020

سيحصل كل نادٍ يشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019/2020، على مكافآت لا تقل عن 15.25 مليون يورو (17.2 مليون دولار).

وقال منظمون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“: إن كل نادٍ من الأندية المشاركة في دور المجموعات (32 ناديًا)، سيحصل على 15.25 مليون يورو على الأقل، إضافة إلى مبلغ 900 ألف يورو لكل نقطة تحصل عليها في المباريات، لتصل إلى مجموع 9.5 مليون يورو أخرى عند نهاية مرحلة المجموعات.

أما الفريق الفائز باللقب فسيحصل على ما يقرب من 70 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة أخرى على المشاركة في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي.

وفي بطولة الدوري الأوروبي تبدأ المكافآت من مبلغ 2.92 مليون يورو في مرحلة المجموعات، في حين يحصل الفائز باللقب على ما يقارب 20.5 مليون يورو.

يشار إلى أن ليفربول الإنجليزي هو بطل دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019، بفوزه 2/0 على توتنهام، في حين أن تشيلسي الإنجليزي هو بطل الدوري الأوروبي للموسم 2018/2019، بفوزه 4/1 على مواطنه آرسنال.

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس.

وتنطلق مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020 في سبتمبر المقبل، على أن تنتهي المنافسات يوم 30 مايو 2020، حيث تقام المباراة النهائية في مدينة إسطنبول التركية.