لويس فان غال يحمل ليونيل ميسي فشل نادي برشلونة بدوري أبطال أوروبا

حمّل المدرب الهولندي المعتزل لويس فان غال، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مسؤولية فشل نادي برشلونة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في المواسم الأخيرة.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 من نصف النهائي، بعد أن خسر 0/4 أمام ليفربول الإنجليزي، رغم فوز النادي الكتالوني 3/0 ذهابًا، على ملعب كامب نو.

كما ودع برشلونة قبلها من ربع النهائي 3 مرات، أمام يوفنتوس وروما وأتلتيكو مدريد.

وقال فان غال في تصريحات لصحيفة ”El Pais“ الإسبانية: ”يجب على ليونيل ميسي أن يتساءل كيف لم ينجح برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة؟!“.

وأضاف: ”أحبّ ميسي كلاعب فردي؛ لأنه الأفضل في العالم بسبب أرقامه الرائعة، لكن لماذا لم يفز بدوري الأبطال منذ 5 سنوات؟“.

وتابع مدرب برشلونة سابقًا: ”أعتقد أنه مسؤول عن هذا الأمر بصفته قائدًا للفريق، خاصة وأن برشلونة يمتلك لاعبين رائعين بالفريق، ولا يمكنك أن تصف إيفان راكيتيتش أو فيليب كوتينيو أو جوردي ألبا باللاعبين السيئين، وكذلك ينطبق الأمر على مارك آندري تير شتيغن وأرتورو فيدال وآرثر ميلو“.

واختتم فان غال: ”كم مرة فاز برشلونة بدوري الأبطال مع اللاعب الذي يصفه الجميع بالأفضل في العالم؟، كم مرة فاز فيها نيمار بدوري أبطال أوروبا؟ أحبهما لكن على المستوى الفردي وليس الجماعي. على ميسي أن يؤدي دوره وفقًا لخطة المدرب، مثلما كان الأمر مع بيب غوارديولا الذي فاز بكل البطولات مع برشلونة؛ لأنه يمتلك هذا اللاعب، لكن الاختلاف فقط أنه نجح في استغلال قدرات الأرجنتيني وفقًا لخطته وليس وفقًا لما يرغب ميسي في تنفيذه بالملعب“.

ويعود آخر تتويج لبرشلونة بدوري أبطال أوروبا إلى موسم 2014/2015، في حين أن ريال مدريد أحرز اللقب 4 مرات في آخر 5 مواسم.