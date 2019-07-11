رئيس نابولي: ريال مدريد يعرقل صفقة جيمس رودريغيز

اتهم أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، ريال مدريد الإسباني، بعرقلة تعاقده مع النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ونقلت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية، عن دي لورينتيس قوله:“جيمس لاعب كرة القدم الذي يتمتع بأكبر قدر من الاهتمام، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.. وكارلو أنشيلوتي (مدرب نابولي) معجب كثيرًا به“.

وأضاف دي لورينتيس:“نحن في انتظار طلبات أكثر عقلانية، وريال مدريد العائق أمام الصفقة، ويطلب الكثير في رأينا، ورودريجيز يريد نابولي“.

وانتهت إعارة رودريغيز، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى بايرن ميونخ عقب موسمين، لكن اللاعب الكولومبي لا يجد مكانًا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وعن إمكانية مبادلة لورينزو إنسيني بماورو إيكاردي، أوضح دي لورينتيس:“أنشيلوتي على حق بأن ذلك لن يحدث، وإيكاردي يفضّل دائمًا الذهاب ليوفنتوس، لكنني أفضل لورينزو إنسيني أيضًا، لأننا بحاجة إليه، بينما لدينا ميليك، وميرتينز“.

وتابع:“لا يمكن تجاهل موهبة إيكاردي، لأنه لاعب قوي للغاية، ونحن تحدثنا كثيرًا عنه.. لكنه الاَن أصبح أكبر سنًا، وعندما ننظر من بعيد، فإنه يعطي انطباعًا بأنه يدار بشكل سيئ.. إلا أن قدراته لا جدال فيها“.