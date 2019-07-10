أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. أوريغي: أصبحت رجلًا في ليفربول وفاران يُعلن ”بداية جديدة“

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أومتيتي يحتفل بمرور عام على هدفه في مرمى بلجيكا

نشر المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، فيديو عبر صفحته الشخصية للهدف الذي سجله بقميص منتخب بلاده في شباك منتخب بلجيكا، بمناسبة مرور عام على الهدف الذي صعد بمنتخب الديوك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، حيث قال أومتيتي:“سنة بالفعل.. كسرت هذا الإجراء“.

جورجينيو فينالدوم: كن كالنحلة واعتمد دائمًا على نفسك

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا:“كن كالنحلة واعتمد دائمًا على نفسك“.

رافاييل فاران: بداية جديدة

نشر الفرنسي رافاييل فاران، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“موسم جديد، وبداية جديدة“.

ريس نيلسون في حملة دعائية

نشر ريس نيلسون، لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، والذي صمّمته إحدى شركات الملابس الرياضية، كدعاية للقميص الجديد، وشركة الملابس.

ديجو دالوت: عمل شاق مع ألمان يونايتد

نشر البرتغالي ديجو دالوت، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء تدريبات الفريق، اليوم، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“عمل شاق مع مانشستر يونايتد“.

أكسيل فيتسل: عودة قوية مع دورتموند

نشر أكسيل فيتسل، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء خضوعه للكشف الطبي استعدادًا للموسم الجديد، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“عودة قوية مع بروسيا دورتموند“، كإشارة إلى رغبته بتقديم موسم قوي مع ناديه.

نيستا: اليوم الأول في تدريب لفروسينوني

نشر النجم الإيطالي الكبير، أليساندرو نيستا، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب توليه مهمة القيادة الفنية لنادي فروسينوني الهابط إلى القسم الثاني الموسم الماضي، وذلك في اليوم الأول لتدريب الفريق، وعلّق نيستا أعلى الصورة قائلًا:“اليوم الأول“.

ديفوك أوريغي: أصبحت رجلًا في ليفربول

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على إبراز التصريحات التي أطلقها ديفوك أوريجي لاعب الفريق، حيث نشرت الصفحة فيديو لتصريحات اللاعب قال فيها:“أقول إنني أصبحت رجلًا هنا في هذا النادي، لقد وقّعت عندما كان عمري 19 عامًا“.

الظفرة يبدأ استعداداته للموسم الجديد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الظفرة الإماراتي، صورًا لحضور فاروس مكتوم المزروعي لمتابعة آخر استعدادات الفريق للموسم الجديد، وقالت الصفحة أعلى الصور:“بحضور فارس مكتوم المزروعي، رئيس شركة الظفرة لكرة القدم والجهاز الفني، والإداري، والطبي، و25 لاعبًا، الفريق الأول لكرة القدم في النادي يدشن إعداده للموسم الجديد على الملعب الفرعي في أبوظبي“.

الأهلي المصري يحتفل بعيد ميلاد إكرامي

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري على تهنئة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بمناسبة عيد ميلاده، بعدما أتم عامه السادس والثلاثين، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب، وعلّقت الصفحة أعلى الصورة قائلة:“نحتفل اليوم بعيد ميلاد حارسنا شريف إكرامي، ونتمنى له عيد ميلاد سعيدًا“.