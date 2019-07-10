طارق حامد يتلقى عرضًا من نادي الاتحاد السعودي.. والزمالك يوافق بشرط

تلقى نادي الزمالك المصري عرضًا رسميًا من الاتحاد السعودي لشراء طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“: إن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي خلال الساعات الماضية لطلب التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر– الذي رفض نشر اسمه- أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وافق على العرض، بشرط أن يكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل حصول النادي الأبيض على 2 مليون دولار.

وعطفًا على الأمر قرر مجلس الزمالك بقاء محمود عبدالعاطي ”دونجا“ لاعب وسط الفريق في الموسم المقبل، وعدم تجديد إعارته للإسماعيلي.

وانتفضت جماهير الزمالك على موقع التدوينات ”تويتر“ وأطلقت هاشتاغًا باسم #طارق_حامد_مش_للبيع، في إشارة لرفضها التفريط في إحدى ركائز الفريق.

ورفضت جماهير الزمالك التفريط في قائد خط الوسط، الذي يعد بمثابة رئة الفريق، وحلقة الربط بين خطي الدفاع والهجوم.

ويعد طارق حامد إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة الزمالك ومنتخب مصر منذ عام 2014، ويقدم مستويات متميزة مع الفريق الأبيض والفراعنة.