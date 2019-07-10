يوفنتوس يحدد سعر بيع جواو كانسيلو.. وبرشلونة يتصدر السباق

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي لنادي يوفنتوس الإيطالي من لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن يوفنتوس قرر بيع كانسيلو في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل المنافسة الشرسة بين نادي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات المدافع البرتغالي الدولي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن يوفنتوس يطلب الحصول على 60 مليون يورو لبيع كانسيلو.

وأكدت أن برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع كانسيلو، في ظل رغبة النادي الكتالوني في دعم خط دفاع الفريق، خاصة مع فشل البلوغرانا في ضم الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، الذي يقترب بشدة من يوفنتوس.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قريبًا للغاية من ضم كانسيلو، إلا أن العرض المالي الذي قدّمته إدارة السيتي لم يكن مغريًا لمسؤولي يوفنتوس، الذين رفضوا عرض بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في نسختيه الأخيرتين.

ويجيد كانسيلو، 25 عامًا اللعب في مركز الظهير الأيمن والمدافع، وشارك في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس.

وتبلغ القيمة السوقية للبرتغالي الدولي 55 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.