تعقد صفقة انتقال جواو كانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي

قالت تقارير صحفية إن المفاوضات بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي حول البرتغالي جواو كانسيلو تواجه بعض العقبات.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن المفاوضات بين الناديين لا تسير على ما يرام لانتقال كانسيلو إلى مانشستر سيتي.

وأضاف بقوله، في تقرير اليوم الجمعة، أن كانسيلو خرج تمامًا من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس للموسم الجديد، حيث أعطى ساري المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي الضوء الأخضر لبيع كانسيلو، حال وصول عرض مالي جيد.

وأكد الموقع المتخصص في أخبار الانتقالات أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في الحصول على خدمات كانسيلو بأي ثمن، ولكن مانشستر سيتي يريد إدخال البرازيلي دانيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في الصفقة، بالإضافة إلى دفع 40 مليون يورو ليوفنتوس، لحسم انضمام كانسيلو.

وتابع بقوله: ”لم يوافق يوفنتوس على الصفقة التبادلية، وبالتالي فإن المفاوضات تباطأت كثيرًا، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى طريق مسدود، إذ من المقرر أن يعقد مسؤولو الناديين لقاءً خلال الأيام القليلة المقبلة للوصول إلى اتفاق نهائي“.

ويجيد كانسيلو، 25 عامًا، في مركز الظهير الأيمن والمدافع، وشارك في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس.

وتبلغ القيمة السوقية للبرتغالي الدولي 55 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.