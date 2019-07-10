عناوين الصحف الرياضية العالمية: نيمار إلى برشلونة بالمقايضة.. وتطورات أزمتي بوغبا وغريزمان مع فريقيهما

شكل مستقبل البرازيلي نيمار داسيلفا وبداية الرحلة الإعدادية لريال مدريد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الفرنسي بول بوغبا وموعد دفع الشرط الجزائي للفرنسي أنطوان غريزمان وإستراتيجية يوفنتوس لتقوية الفريق.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بريال مدريد الذي يبدأ جولته الإعدادية مع وجود عدة لاعبين زائدين يحتاج للتخلص منهم.

كما تحدثت عن رغبة باريس سان جيرمان في استرجاع الشرط الجزائي الذي دفعه لبرشلونة مقابل نيمار، وليس أقل منه، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يطلب 222 مليون يورو وبرشلونة لا يريد تجاوز 200 مليون“.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار، وكتبت: ”إنذار مدريد“، باريس سان جيرمان يفضل بيع نجمه لريال مدريد.

كما تحدثت عن غريزمان وأكدت أن برشلونة سيدفع الشرط الجزائي وتحدثت عن عثمان ديمبلي، وكتبت: ”بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع ديمبلي حال تعاقد برشلونة مع نيمار“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة نيمار، التي يسعى برشلونة خلفها، وكتبت: ”المقايضة أو لا شيء“.

كما اهتمت بتعاقدات إسبانيول برشلونة وعن صفقة بول بوغبا، وكتبت: ”مينو رايولا يرغب في تسريع نقل الفرنسي نحو البيرنابيو“.

آس

اهتمت الصحيفة ببداية ريال مدريد رحلته الإعدادية ومستقبل نيمار وغريزمان وكتبت في عناوينها: ”السماء – النسيان – التطهير“.

كما تحدثت عن صفقة جواو فيليكس، التي فاز بها أتلتيتكو مدريد ومعها عشاق في البرتغال.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بمستقبل الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد، وكتبت: ”سولشاير طلب من بوغبا البقاء لموسم آخر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بتصريحات جاك هنري إيرود، رئيس أولمبيك مارسيليا، والذي قال: ”ناد ليس براقصة“.

كما اهتمت باستمرار الفرنسي جوليان ألا فليب في صدارة ترتيب طواف فرنسا بعد المرحلة الرابعة.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة نابولي التعاقد مع مهاجم منتخب إسبانيا وفريق فالنسيا رودريغو مورينيو، كما تحدثت عن تطورات صفقة جيمس رودريغيز الذي يأمل أنشيلوتي في استقدامه من ريال مدريد.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إستراتيجية يوفنتوس في تعاقداته الجديدة بمنح الفرصة للاعبين شباب كالمهاجم كين والمدافع دي ليخت والفرنسي رابيو لإعادة بناء الفريق.

كما اهتمت بفريق تورينو الذي سيشارك في اليوروبا ليغ وتعاقدات الفرق الإيطالية.