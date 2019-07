ستيفان الشعراوي ينضم رسميًا إلى شنغهاي شينهوا الصيني

كشف نادي شنغهاي شينهوا الصيني، رسميًا عن انضمام الإيطالي ستيفان الشعراوي، جناح روما الإيطالي، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الصيني على ”تويتر“، يوم الاثنين، أن الشعراوي سيصل اليوم إلى شنغهاي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن روما وافق على رحيل الشعراوي، في صفقة تبلغ قيمتها 18 مليون يورو، بما في ذلك المكافاَت المتعلقة بالأداء، بينما سيحصل اللاعب على 15 أو 16 مليون يورو كراتب سنوي.

OFFICIAL: WELCOME TO SHANGHAI SHENHUA-Stephan El Shaarawy #shenhua @OfficialEl92 pic.twitter.com/IeluyffLSu

— 藍調主義 (@CheungYatSen) July 8, 2019