ستيفان الشعراوي ينضم رسميًا إلى شنغهاي شينهوا الصيني

كشف نادي شنغهاي شينهوا الصيني، رسميًا عن انضمام الإيطالي ستيفان الشعراوي، جناح روما الإيطالي، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الصيني على ”تويتر“، يوم الاثنين، أن الشعراوي سيصل اليوم إلى شنغهاي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن روما وافق على رحيل الشعراوي، في صفقة تبلغ قيمتها 18 مليون يورو، بما في ذلك المكافاَت المتعلقة بالأداء، بينما سيحصل اللاعب على 15 أو 16 مليون يورو كراتب سنوي.

وكان الشعراوي، البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضم إلى روما في يناير/كانون الثاني 2016، قادمًا من ميلان، مقابل 14.4 مليون يورو.

ولعب الدولي الإيطالي 28 مباراة برفقة روما، في الكالتشيو بالموسم المنصرم، تمكن فيها من تسجيل 11 هدفًا.