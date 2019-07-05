روما ينافس آرسنال على ياسين براهيمي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادي روما يزاحم آرسنال الإنجليزي على النجم الجزائري ياسين براهيمي للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن روما مهتم كثيرًا بالتعاقد مع ياسين براهيمي، الذي انتهى عقده مع بورتو البرتغالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن روما سيحاول التعاقد مع ياسين براهيمي، حال رحيل اللاعب ستيفان الشعراوي إلى الدوري الصيني.

ويتردد أن براهيمي، البالغ من العمر 29 عامًا، يريد الحصول على 3.5 مليون جنيه إسترليني.

وانضم براهيمي إلى بورتو قادمًا من غرناطة الإسباني العام 2014، وأحرز للنادي البرتغالي 53 هدفًا في 209 مباريات، علمًا أنه يشارك حاليًا مع الجزائر في كأس الأمم الأفريقية.