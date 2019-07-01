آرسنال في مفاوضات للتعاقد مع ياسين براهيمي

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الجزائري ياسين براهيمي، لاعب نادي بورتو البرتغالي سابقًا، في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفتي ”صن“ و“مترو“ الإنجليزيتين، فإن آرسنال في مفاوضات مع وكيل ياسين براهيمي، الذي انتهى عقده مع بورتو، وأصبح لاعبًا حرًا اليوم.

وأوضحت ”صن“ أن آرسنال بحاجة إلى لاعب جديد بعد تعثر صفقة دينيس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني، المنتقل إلى سيلتا فيغو.

وأشارت الصحيفة البريطانية الشهيرة، إلى أن ياسين براهيمي، البالغ من العمر 29 عامًا، يبحث عن عقد يحصل بموجبه على 3.5 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يكون ذلك مشكلة لآرسنال، الذي يعاني ضائقة مالية.

ويتردد أن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، حصل على ميزانية تحويل بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم صفوف الغانرز، بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي، واحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبها أوضحت صحيفة ”مترو“ أن باتريك فييرا، مدرب نيس الفرنسي يريد التعاقد مع براهيمي، لكن إيمري لا يزال الأقرب لضم اللاعب الجزائري.

وشارك براهيمي في 49 مباراة مع بورتو الموسم الماضي (2018/2019)، سجل فيها 13 هدفًا وصنع 9.