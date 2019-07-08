عناوين الصحف الرياضية العالمية: بوغبا ولوكاكو ”تعساء“.. وكونتي يتحدى يوفنتوس

شكل نهائي كوبا أمريكا وتتويج البرازيل باللقب، وفوز الولايات المتحدة الأمريكية بلقب كأس العالم للسيدات في فرنسا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز منتخب إسبانيا للسيدات بأمم أوروبا في كرة السلة، وتحدي كونتي ليوفنتوس في الموسم الجديد وعدم حضور غريزمان لبداية تدريبات أتلتيكو مدريد، وبداية استعدادات ريال مدريد ومانشستر يونايتد للموسم الجديد وسط قضية الفرنسي بول بوغبا.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إسبانيا للسيدات بلقب أمم أوروبا في كرة السلة، وكتبت: ”ذهب أسطوري“.

كما اهتمت بعودة ريال مدريد للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد وأجرت حوارًا مع أندير هيريرا، المنتقل لباريس سان جيرمان في صفقة حرة.

سبورت

ركزت الصحيفة على عدم حضور أنطوان غريزمان لبداية تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد كما كان متوقعًا، في إشارة لإصراره على الرحيل.

كما اهتمت بفوز البرازيل بكوبا أمريكا وفوز منتخب إسبانيا للسيدات بأمم أوروبا لكرة السلة.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بتتويج منتخب إسبانيا للسيدات في كرة السلة بلقب أمم أوروبا، وكتبت: ”أبطال من ذهب“.

كما تحدثت عن فوز البرازيل بلقب كوبا أمريكا بعد فوزه في النهائي على البيرو وفوز الولايات المتحدة بلقب كأس العالم للسيدات في كرة القدم على حساب هولندا.

الصحيفة تحدثت عن غريزمان، وكتبت: ”غريزمان لم يحضر لبداية تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد“.

آس

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إسبانيا للسيدات في كرة السلة بلقب أمم أوروبا بعد الفوز في النهائي على فرنسا.

كما اهتمت بسنة زيدان المقبلة في ضوء مصاريف الفريق في سوق الانتقالات وأزمة أتلتيكو مدريد مع لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الثنائي بول بوغبا وروميلو لوكاكو اللذين حضرا لبداية استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد، وكتبت: ”بوغبا ولوكاكو تعساء، حضرا لبداية رحلة الإعداد وكانا يرغبان في التواجد في مكان آخر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج المنتخب الأمريكي للسيدات بكأس العالم بعد فوزه في النهائي على هولندا.

كما اهتمت بطواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي بلغ مرحلته الثانية.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة عن العهد الجديد الذي يرغب إنتر ميلان في بعثه في إيطاليا، وكتبت: ”الرمز أنطونيو“، في إشارة للمدرب كونتي الذي يعرف يوفنتوس جيدًا.

كما اهتمت بالصراع حول الكولومبي جيمس رودريغيز، وكتبت: ”نابولي وسيميوني يتصارعان على جيمس“.

الصحيفة تحدثت عن فوز أمريكا بكأس العالم للسيدات فرنسا 2019 وصفقة دي ليخت المتأخرة ليوفنتوس.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالصراع المقبل بين ساري وكونتي في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”عزيزي يوفنتوس، أنا أتحداكم“.

كما اهتمت بأخبار الانتقالات الخاصة بالأندية الإيطالية.

كما تحدثت عن ”مورينيو يرفض 100 مليون يورو من الصين“.