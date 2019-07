البرازيل تتوج بلقب ”كوبا أمريكا“ للمرة التاسعة بالتغلب على بيرو بثلاثية (فيديو)

صنع غابرييل غيسوس هدفًا وسجل آخر وطُرد في الشوط الثاني لتتوج البرازيل بلقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة التاسعة بفوزها 3-1 على بيرو في النهائي باستاد ماراكانا اليوم الأحد.

وتقدم البلد المستضيف عكس مجريات اللعب في الدقيقة 15 عندما مر غيسوس من اثنين من المدافعين وأرسل تمريرة عرضية إلى إيفرتون غير المراقب ليسدد بسهولة من مدى قريب في المرمى.

وأدركت بيرو التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء نفذها باولو جيريرو بنجاح بعد لمسة يد ضد تياغو سيلفا.

لكن غيسوس أعاد التقدم 2-1 للبرازيل بعد ذلك بلحظات.

وضغطت بيرو من أجل الهدف الثاني بعد طرد جيسوس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 70 لكن البرازيل هي من حسمت الفوز بركلة جزاء عبر البديل ريتشارليسون في الدقيقة الأخيرة.

وهذا هو أول لقب كبير للبرازيل منذ كوبا أمريكا 2007 والأول للمدرب تيتي الذي تولى المسؤولية قبل ثلاث سنوات.

GOAL ⚽️ First real chance is tucked away nicely by Everton Soares ????

???????? 1 – 0 ????????

You can also watch here ???? https://t.co/eU2Ivrmnxj#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/rzPaJjLkRx

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2019