تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. ”كرة بوغبا“ في ملعب مانشستر يونايتد.. ويوفنتوس ينتظر إيكاردي ودي ليخت

شهدت ”العملية بوغبا“ تطورات مثيرة اليوم الأحد، في أنباء سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، بعد أن اشتعل الصراع بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، للحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم عودة بوغبا إلى إنجلترا، وانتظامه في مران مانشستر يونايتد، في أول أيام فترة الإعداد للموسم الجديد، التي تبدأ برحلة إلى أستراليا، فإن التقارير التي تشير إلى رحيل اللاعب عن ”أولد ترافورد“ لم تتوقف، وسط تضارب الأنباء بين وجهته المستقبلية، هل تكون الريال أم اليوفي؟.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن نادي يوفنتوس يتصدر الآن سباق ضم بوغبا، في ظل العرض المالي الذي قدّمه إلى مسؤولي مانشستر يونايتد، الذي يتجاوز عرض ريال مدريد.

وأضافت بقولها، ”عرض يوفنتوس 130 مليون يورو لضم بوغبا، وهو رقم يقترب كثيرًا من المقابل الذي يطلبه مانشستر يونايتد لبيع اللاعب الفرنسي الدولي، وهو 150 مليون يورو“.

وأكدت أن عرض يوفنتوس يُعتبر الأفضل مقارنة بعرض ريال مدريد، الذي لا يريد دفع أكثر من 90 مليون يورو لشراء بوغبا، إضافة إلى إقحام الويلزي غاريث بيل في صفقة تبادلية، لتقليل المقابل المادي.

وتابعت بقولها: ”الكرة الآن في ملعب إدارة مانشستر يونايتد لحسم الوجهة المقبلة للفرنسي بوغبا، في ظل تأكيد اللاعب على رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد، بعد 3 مواسم قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، قادمًا من يوفنتوس“.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن ريال مدريد يرفض اللجوء إلى أي نهج تصعيدي أو تصادمي مع مانشستر يونايتد فيما يخص صفقة الفرنسي بوغبا.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن إدارة ريال مدريد تؤمن تمامًا بأن فرصة ضم بوغبا إلى النادي الملكي ستكون أقوى حالَ عدم إثارة أي مشكلات مع مسؤولي مانشستر يونايتد.

صفقة غريزمان

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان أخطر نادي أتلتيكو مدريد بفسخ عقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة بقولها، إن غريزمان بعث رسالة رسمية إلى إدارة أتلتيكو مدريد، أبلغهم فيها أنه سيقوم بفسخ العقد رفقة النادي، مقابل سداد الشرط الجزائي في العقد، الذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن هذا الإجراء يمنع أتلتيكو مدريد من تصعيد الموقف ضد غريزمان أو فرض أي عقوبات مادية عليه، حال عدم حضوره مساء اليوم الأحد إلى مقر النادي للانتظام في بداية فترة إعداد الروخي بلانكوس للموسم الجديد.

ووصفت ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، المقربة من إدارة نادي برشلونة، تلك الخطوة بأنها بمثابة ”إستراتيجية قانونية“، لجأ إليها غريزمان، كي يغلق الباب تمامًا أمام أي تحرك مضاد من جانب أتلتيكو مدريد، الذي صعّد الموقف مع اللاعب، ونادي برشلونة، الذي يقترب من الإعلان رسميًا عن ضم غريزمان، واتهمت الطرفين بعدم احترام العلاقة التعاقدية بين الدولي الفرنسي والأتلتي.

وتابعت بقولها: ”بعد إشعار غريزمان الرسمي إلى أتلتيكو مدريد، فإن اللاعب ونادي برشلونة يستطيعان سداد قيمة الشرط الجزائي طوال شهر يوليو الجاري، ولكن من المتوقع أن تتم تلك العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التقارير التي تشير إلى أن إعلان ضم غريزمان رسميًا إلى البارسا سيتم يوم الأربعاء، على أن يتم تقديمه في ملعب كامب نو يوم الجمعة“.

يوفنتوس ينتظر إيكاردي ودي ليخت

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي موقف مهاجمَيه، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، والأرجنتيني غونزالو هيغواين، وقرر عرضهما للبيع في سوق الانتقالات الجارية.

وأشارت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن بيع المهاجمين يفتح الباب على مصراعيه أمام صفقة الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم هجوم إنتر ميلان، الذي يرغب ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيري في التعاقد معه.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، موعد إعلان يوفنتوس تعاقده مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وتشير غالبية التقارير إلى أن يوفنتوس اتفق مع دي ليخت على إتمام الصفقة، لكن العقبة الوحيدة تتمثل في أياكس، ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن أياكس يريد الحصول على 70 أو 80 مليون يورو، في حين يعرض يوفنتوس 67 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت.

وبحسب صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ فإن يوفنتوس يريد تقديم ماتياس دي ليخت يوم الأربعاء المقبل، مع انطلاق المعسكر التدريبي للفريق الخاص بالموسم الجديد، أو يوم 19 يوليو الجاري، مع بدء الجولة الآسيوية.

صدمة جيمس رودريغيز

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية، في السعر الذي طلبه نادي ريال مدريد لبيع نجمه الكولومبي جيمس رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن إدارة ريال مدريد أكدت أنها لن تبيع رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد بأقل من 80 مليون يورو.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ريال مدريد يريد على ما يبدو إفشال صفقة انتقال رودريغيز إلى الأتلتي، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب بيع لاعب الوسط الشاب ماركوس لورينتي إلى الروخي بلانكوس.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا خورخي مينديز، مدير أعمال رودريغيز، أنهم لن يتراجعوا عن السعر الذي طلبوه لبيع النجم الكولومبي.

ويضع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، آمالًا كبيرة على ضم رودريغيز، بعد رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان، والإسباني دييغو كوستا، وضم البرتغالي خواو فليكس من بنفيكا.

وكان رودريغيز قريبًا للغاية من الانتقال إلى نابولي الإيطالي، ووقتها كانت التقارير تشير إلى إمكانية حسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو فقط، ولكن رغبة الكولومبي الدولي في البقاء في إسبانيا، والانتقال إلى أتلتيكو مدريد، تسببت في فشل انتقاله إلى النادي الإيطالي.