تقرير: يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد في صفقة بوغبا

كشفت تقارير صحفية موقف السباق المحتدم بين ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي؛ للحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن نادي يوفنتوس يتصدر الآن سباق ضم بوغبا، في ظل العرض المالي الذي قدّمه إلى مسؤولي مانشستر يونايتد، والذي يتجاوز عرض ريال مدريد.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الأحد: ”عرض يوفنتوس 130 مليون يورو لضم بوغبا، وهو رقم يقترب كثيرًا من المقابل الذي يطلبه مانشستر يونايتد لبيع اللاعب الفرنسي الدولي، وهو 150 مليون يورو“.

وأكدت أن عرض يوفنتوس يُعتبر الأفضل مقارنة بعرض ريال مدريد، الذي لا يريد دفع أكثر من 90 مليون يورو لشراء بوغبا، إضافة إلى إقحام الويلزي غاريث بيل في صفقة تبادلية، لتقليل المقابل المادي.

وتابعت: ”الكرة الآن في ملعب إدارة مانشستر يونايتد لحسم الوجهة المقبلة للفرنسي بوغبا، في ظل تأكيد اللاعب على رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد، بعد 3 مواسم قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، قادمًا من يوفنتوس“.

وأنفق ريال مدريد 303 ملايين يورو في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، وسيكون من الصعب على النادي الملكي دفع مقابل مادي كبير في صفقة بوغبا؛ نظرًا لقواعد اللعب المالي النظيف، التي تجبره على عدم خسارة أكثر من 100 مليون يورو في ميزانيته المالية، وإلّا سيكون عرضة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.