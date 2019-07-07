ريال مدريد يرفض الصدام مع مانشستر يونايتد في صفقة بول بوغبا

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن نادي ريال مدريد يرفض اللجوء إلى أي نهج تصعيدي أو تصادمي مع مانشستر يونايتد فيما يخص صفقة الفرنسي بول بوغبا.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن إدارة ريال مدريد تؤمن تمامًا بأن فرصة ضم بوغبا إلى النادي الملكي ستكون أقوى حال عدم إثارة أي مشكلات مع مسؤولي مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن مسؤولي الريال طلبوا من بوغبا الانتظام في معسكر مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم الجديد، وعدم اللجوء إلى سياسة فرض الأمر الواقع على إدارة ناديه، كي لا تتعقد المفاوضات بين الناديين، والجارية حاليًّا، لحسم الصفقة قبل بداية الموسم المقبل.

ويقضي بوغبا حاليًّا عطلته السنوية برفقة أسرته في نيويورك، ومن غير المستبعد أن يغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أستراليا، للانتظام في معسكر مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل توجيهات إدارة ريال مدريد بعدم إثارة أي مشكلات مع ناديه.

ووصفت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، المفاوضات حول ضم بوغبا بـ“المعقدة“، في ظل رفض مانشستر يونايتد بيع اللاعب، رغم التصريحات التي أدلى بها من قبل، حول رغبته في خوض تحد جديد، إضافة إلى تأكيد مدير أعماله مينو رايولا، في تصريحات أول أمس لصحيفة ”تايمز“ البريطانية، أن مسئولي المانيو بداية من المدرب إلى مالك النادي يعلمون جيدًا أن بوغبا لا يريد البقاء في ”أولد ترافورد“.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في الحصول على خدمات بوغبا بأي ثمن، ويضعه بوصفه ركيزة أساسية لمشروعه المستقبلي برفقة الميرينغي.