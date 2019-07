إنتر ميلان يؤكد: ناينغولان وماورو إيكاردي خارج حسابات الفريق الموسم المقبل

قال جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، إن لاعبيه، رادجا ناينغولان وماورو إيكاردي، خارج حسابات الفريق للموسم المقبل.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن ماروتا، تأكيده أن البلجيكي والأرجنتيني لن يستمرا ضمن صفوف النيراتزوري.

وأوضح: ”عند بناء مشروع جديد، يجب علينا اختيار اللاعبين المناسبين لأفكارنا.. تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهما بموقف النادي، لكن هذا لا يتعارض مع احترامنا لمواقفهما التعاقدية“.

وتابع: ”يعرف اللاعبان أنهما ليسا جزءًا من حساباتنا في الموسم المقبل، وهذا لا يعني أننا نشك في قدراتهما“.

