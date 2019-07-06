إنتر ميلان يؤكد: ناينغولان وماورو إيكاردي خارج حسابات الفريق الموسم المقبل

قال جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، إن لاعبيه، رادجا ناينغولان وماورو إيكاردي، خارج حسابات الفريق للموسم المقبل.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن ماروتا، تأكيده أن البلجيكي والأرجنتيني لن يستمرا ضمن صفوف النيراتزوري.

وأوضح: ”عند بناء مشروع جديد، يجب علينا اختيار اللاعبين المناسبين لأفكارنا.. تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهما بموقف النادي، لكن هذا لا يتعارض مع احترامنا لمواقفهما التعاقدية“.

وتابع: ”يعرف اللاعبان أنهما ليسا جزءًا من حساباتنا في الموسم المقبل، وهذا لا يعني أننا نشك في قدراتهما“.

Inter CEO Giuseppe Marotta: ???? "Nainggolan & Icardi? They're great players & talents, but that's not enough. They're not part of our project, I say that with transparency & respect. Icardi and Nainggolan are both listed on the transfer market." pic.twitter.com/vJ0IrEks6g — Transfer News (@TransfersLlVE) July 6, 2019

ولا يريد أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر، استمرار ناينغولان مع الفريق، حيث يفضل التعاقد مع نيكولو باريلا من كالياري، أو أرتورو فيدال من برشلونة؛ لتعزيز خط الوسط.

كما اتسمت العلاقة بين إيكاردي وإدارة إنتر بالتوتر، في الموسم المنتهي؛ بسبب مماطلة اللاعب في التوقيع على عقد جديد، ولذلك قرر مسؤولو النيراتزوري سحب شارة القيادة منه.

يذكر أن نابولي ويوفنتوس مهتمان بالحصول على خدمات إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لتقارير صحفية.