إنتر ميلان يضم لاعب الوسط الإيطالي سينسي معارًا من ساسولو

قال نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه تعاقد مع ستيفانو سينسي، لاعب وسط ساسولو، على سبيل الإعارة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن إنتر ميلان دفع خمسة ملايين يورو (5.56 مليون دولار) مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مع وجود بند يسمح بضمه نهائيُا مقابل 25 مليون يورو.

وقال النادي في موقعه على الإنترنت: ”سينسي يتحلى بروح الفريق والمسؤولية“.

وتأهل إنتر ميلان إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي.