أبرز تغريدات تويتر الرياضية: إبراهيموفيتش يتحدى بوغبا بزجاجة ماء وداني ألفيس يرد على مروجي الأكاذيب (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ديفيد لويس يستعد للموسم الجديد في حمام السباحة

فيما نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو للاعب الفريق ديفيد لويس أثناء قفزه في حمام السباحة، علقت الصفحة قائلة: ”تحلق عاليًا قبل حملة ما قبل الموسم!“.

فرنكي دي يونغ بقميص برشلونة

نشر الهولندي فرنكي دي يونغ لاعب نادي برشلونة صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه الجديد عقب التوقيع للنادي الكتالوني قادمًا من نادي أياكس أمستردام.

إبراهيموفيتش يتحدى بوجبا بزجاجة ماء

نشر اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له عبر صفحته الشخصية في تحدي فتح زجاجة الماء بالقدم، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”أهلًا بك يا بوغبا الدور القادم لك“.

أكسيل فيتسل في رحلة بحرية

نشر البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني فيديو ساخر له عبر صفحته الشخصية، أثناء قضائه رحلة بحرية وهو يقفز في الماء من أجل إنقاذ دلو بلاستيك.

داني ألفيس يرد على مروجي الأكاذيب

فيما نشر اللاعب البرازيلي داني ألفيس صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده عقب الانتصار الأخير على الأرجنتين في كوبا أمريكا، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”عندما أسمع بعض الأكاذيب عني“.

باستيان شفاينشتايجر يودع روبين

حرص الألماني باستيان شفاينشتايجر لاعب شيكاغو الأمريكي على وداع زميله السابق أرين روبين والذي أعلن اعتزاله كرة القدم، حيث نشر باستيان شفاينشتايجر صورة له بصحبة روبين وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”لقد كان شرفًا عظيمًا لي يا روبين حظًا سعيدًا لمستقبلك“.

ليفربول يحتفل بجائزة أفضل نادي

فيما نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي خبر فوز الريدز بجائزة أفضل ناد إنجليزي وفقًا لموقع فيستيل فوت بول، وعلقت الصفحة أعلى الخبر قائلة: ”ليفربول يفوز بجائزة أفضل نادٍ بين أندية الدوري الإنجليزي التي تمنحها فيستيل فوت بول للعام الرابع على التوالي“.

سيرجيو ريجيلون: متحمس جدًا لهذا المشروع

فيما نشر سيرجيو ريجيلون لاعب نادي ريال مدريد السابق، والذي أتم إجراءات انتقاله إلى نادي إشبيلية على سبيل الإعارة، صورة له برفقة مسؤولي نادي إشبيلية وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”متحمس جدًا حول هذا المشروع الجديد..إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن تكون قادرًا على ارتداء قميص تي في سيفيلافك. نادٍ كبير، هواية مذهلة ومشروع طموح“.

النصر الإماراتي يبدأ الكشف الطبي على لاعبيه

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي النصر الإماراتي عن بداية إجراءات الكشف الطبي على لاعبي الفريق، حيث قالت الصفحة: يُجري لاعبو فريقنا الأول لكرة القدم، غدًا السبت، بمقر النادي الفحوصات الطبية الشاملة؛ استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2019 / 2020، برعاية مستشفى الزهراء دبي“.

محمد صلاح يهنئ ديان لوفرين بعيد ميلاده

حرص محمد صلاح نجم المنتخب المصري على تهنئة زميله في نادي ليفربول ديان لوفرين بعيد ميلاده، حيث نشر صورة له برفقته وعلق قائلًا: ”كل عام وأنت بخير يا أخي“.