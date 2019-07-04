أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: توني كروس بطل فيلم سينمائي.. وبوفون ”عدت لمنزلي“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوفون: عدت لأن هذا هو منزلي

أعرب لويجي بوفون عن سعادته بعودته لناديه القديم يوفنتوس، حيث نشر اللاعب صورة له عبر صفحته الشخصية، وقال أعلى الصورة: ”أعود لأنه لا يمكن رفض دعوة السيدة، لقد عدت لأن هذا هو منزلي“.

رونالدو في مؤسسة سنغافورة الأوليمبية

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له بإحدى أكاديميات سنغافورة، حيث نشر اللاعب صورة له برفقة أعضاء ولاعبي المؤسسة، وقال أعلى الصورة: ”لقد كان وقتًا ممتعًا لمقابلة هؤلاء الأطفال في مؤسسة سنغافورة الأولمبية، منحة بيتر ليم الدراسية! اتبع أحلامك ولا تستسلم أبدًا“.

توني كروس بطل فيلم سينمائي

نشر النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، صورة للإعلان عن فيلم وثائقي، وذلك قبل العرض الأول في مدينة كولن يتحدث عن مشوار اللاعب، وعلق اللاعب قائلًا: ”الإصدار الرسمي في ألمانيا لفيلمي كروس هو اليوم.. اليوم هو البداية الرسمية لفيلمي في دور السينما الألمانية“.

رونالدينيو في فيديو كارتون ساخر

نشر رونالدينيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، على صفحته الشخصية فيديو كرتون ساخرًا له بقميص نادي برشلونة أثناء احتفاله الشهير، وأبدى اللاعب إعجابه بالفيديو معلقًا: ”رائع جدًا“.

برناندو سيلفا يقدم إعلان شركة ملابس رياضية

نشر برناندو سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صور له عبر صفحته الشخصية، أثناء تقديمه إعلانًا لإحدى شركات الملابس الرياضية، ويستعد سيلفا لتقديم موسم قوي مع ناديه.

هاري كين سفير في لعبة الركبي

نشر هاري كين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية أثناء ممارسة لعبة الركبي، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”فخور جدًا بهذا اليوم لأقول إنني سوف أنضم إلى فريق أوبج وبارتيك وبقية فرقة كسفير“.

الفارو موراتا: موسم جديد.. أهداف جديدة

نشر الفارو موراتا، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أول يوم عمل، موسم جديد، أهداف جديدة“.

كوفاسيتش يوجه الشكر لجماهير تشيلسي على دعمها

حرص ماتيو كوفاسيتش، على توجيه الشكر عبر صفحته الشخصية إلى جماهير نادي تشيلسي بعد الدعم الذي تلقاه من جمهور البلوز خلال الفترة الماضية، حيث قال اللاعب: ”يسعدني ويشرفني أن أبقى في هذا النادي المذهل تشيلسي بعد توقيع صفقة دائمة! أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للجماهير ودعمهم خلال موسمي الأول في لندن، لقد ساعدني هذا كثيرًا وآمل أن نحظى جميعًا بالسعادة في المستقبل“.

مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع رودري هيرنانديز

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقد النادي مع لاعب الوسط الإسباني، رودري هيرنانديز، قادما من نادي أتلتيكو مدريد، في صفقة وصلت قيمتها إلى 70 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

الأهلي المصري يكرم الإعلاميين الأفارقة والعرب

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري فيديو لعدد من الإعلاميين العرب والأفارقة بعد الدعوة التي تلقوها من إدارة الأهلي لزيارة النادي بالأمس، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة: ”بالأمس كان الجميع يهتفون باسم الأهلي، ونحن جميعًا نهتف معهم“.