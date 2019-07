لامبارد: كانتي سيكون اللاعب الرئيس والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي صعبة بوجود مانشستر سيتي وليفربول

ألمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، إلى أن اللاعب الفرنسي نغولو كانتي، سيحظى بدور رئيس في خططه للموسم الجديد.

وأعلن تشيلسي رسميًا، الخميس، تعيين لامبارد مدربًا له لـ3 سنوات، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري.

وقال لامبارد في مؤتمر تقديمه مدربًا لتشيلسي: ”أعتقد وقلت ذلك بصوت عالٍ في السابق، إن كانتي واحد من أعظم لاعبي الوسط في العالم، في السنوات القليلة الماضية أدى بشكل مميز، وواحدة من ميزات استلامي لهذه الوظيفة هي قدرتي على العمل مع لاعبين بهذه الجودة“.

وأضاف: ”مهمتي ستكون استخراج الأفضل منه ومن الفريق، وأنا محظوظ لامتلاكي لاعب مثله لأنني أعرف الجودة والميزات التي يملكها“.

واستبعد لامبارد أن يتمكن من منافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، بسبب الفجوة التي تفصل الفريقين عن غيرهما، وقال: ”لعبت هنا لسنوات عديدة، أعرف المعايير، هناك معيار أساسي متمثل في الظهور بشكل تنافسي، والحفاظ على التنافسية في البريميرلييغ طلب كبير“.

