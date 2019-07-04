مانشستر يونايتد يصارع ليفربول على نجم ريال مدريد.. وبوغبا ”كلمة السر“

قالت تقارير صحفية، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل سباق التعاقد مع داني سيبايوس، نجم وسط ريال مدريد الإسباني.

وأشار موقع caughtoffside، في تقرير نشره اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد بدأوا بالفعل مفاوضات ضم سيبايوس، في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل رغبة الفرنسي بول بوغبا في الرحيل عن المانيو، والانتقال إلى ريال مدريد.

وأكد الموقع أن مانشستر يونايتد يريد استغلال رغبة بوغبا في الانتقال إلى ريال مدريد، كي تكون تلك الرغبة ”ورقة رابحة“ في محاولات ضم سيبايوس، الذي يجيد أداء الأدوار الدفاعية والهجومية، ولكنه لا يحظى بإعجاب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث لا يضعه ضمن خططه المستقبلية.

وكانت تقارير أخرى قد أشارت إلى رغبة نادي ليفربول، بطل أوروبا، في ضم سيبايوس إلى صفوفه، حيث أبدى الألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، إعجابه الشديد باللاعب، ويريد ضمه إلى الفريق في الموسم المقبل.

ويبلغ داني سيبايوس من العمر 22 عامًا، ولعب خلال الموسم الماضي 34 مباراة مع ريال مدريد، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد في منتصف عام 2023، علمًا بأن قيمته السوقية تبلغ 30 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.