أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: برشلونة يضع سقفًا لصفقة نيمار.. وريال مدريد ينتظر الفرسان الخمسة لبيع بيل

حلقات جديدة من مسلسل نيمار لا تزال تظهر في وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية، مع استمرار الحديث عن عودته التاريخية إلى نادي برشلونة الإسباني، والحرب الدائرة بينه وبين مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي اشتراه قبل عامين بصفقة خيالية وصلت إلى 222 مليون يورو.

موقعة نيمار

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي برشلونة وضع شروطًا لإتمام صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان، وهي أنه لن يدفع أكثر من 170 مليون يورو لاستعادة نيمار، مع استعداده لبيع أحد نجومه لسان جيرمان لإتمام الصفقة.

وأضافت بقولها إن الصفقة التبادلية يمكن أن تتضمن الفرنسي عثمان ديمبلي، مع دفع 170 مليون يورو، وفي حالة وجود البرازيلي فيليبي كوتينيو فإن برشلونة يمكن أن يتخلى أيضًا عن صامويل أومتيتي أو الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية إن البرازيلي نيمار أغلق تمامًا باب العودة إلى باريس سان جيرمان، ومستعد لفعل أي شيء كي يرحل عن النادي وينضم إلى نادي برشلونة.

ورحل نيمار عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل فسخ عقده مع البارسا مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إلى أن نيمار يشعر بإحباط شديد في باريس سان جيرمان، واتخذ قرارًا نهائيًا بأنه لن يعود إلى الفريق مرة أخرى، واتهمه بأنه السبب الرئيسي وراء الأزمات المتلاحقة التي طاردته خلال العامين الأخيرين، خاصة الإصابات التي تعرض لها.

وأكدت ”ليكيب“ أن نيمار يستعد لخوض حرب مباشرة مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لإجباره على إتمام صفقة عودته إلى برشلونة، خاصة أن الخليفي يرفض الاعتراف بحقيقة أن اللاعب البرازيلي لا يريد اللعب مرة أخرى في صفوف البي إس جي.

وتابعت بقولها: ”يشعر والد نيمار من جهته بإحباط شديد؛ لأنه لا توجد طريقة يستطيع من خلالها قائد السليساو السابق أن يرحل عن باريس سان جيرمان دون الدخول في أزمات مباشرة مع إدارة النادي“.

مصير كوتينيو

تضاربت التقارير الخاصة بمستقبل البرازيلي كوتينيو، نجم برشلونة، ما بين الرحيل عن البلوغرانا إلى باريس سان جيرمان، والبقاء في ”كامب نو“.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن كوتينيو وافق على الرحيل إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، بعد أن تأكد من صعوبة موقفه في برشلونة.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن رحيل كوتينيو عن برشلونة أصبح أمرًا لا مفر منه، مع اقتراب البرازيلي نيما ردا سيلفا من العودة إلى البلوغرانا، وحسم صفقة الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلا أن مدير أعمال كوتينيو فجّر مفاجأة مدوية حول مستقبل اللاعب.

ففي مقابلة مع إذاعة RMC Sport الفرنسية، قال كيا جورباشيان، مدير أعمال كوتينيو إن برشلونة لن يفرّط في اللاعب البرازيلي.

وأضاف بقوله في تصريحات اليوم الأربعاء: ”تحدثت مع بيب سيغورا، المدير الرياضي لنادي برشلونة مؤخرًا، وأبلغني أن النادي الكتالوني لا يريد بيع كوتينيو هذا الصيف، على العكس تمامًا مما يتردد في وسائل الإعلام“.

وأكد جورباشيان أنه لا توجد أي اتصالات أو مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان حول انتقال كوتينيو إلى بطل فرنسا في فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

مستقبل غاريث بيل

فاجأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الجميع، وقرر ضم الويلزي الدولي غاريث بيل لرحلة الفريق إلى كندا والولايات المتحدة، استعدادًا للموسم الجديد.

ودخل بيل قائمة الثلاثين لاعبًا الذين اختارهم زيدان للمعسكر الخارجي، حيث يخوض الريال 3 مباريات في إطار الكأس الدولية للأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني وآرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إنه لم تصل أي عروض رسمية حتى الآن لضم غاريث بيل، الذي أكد زيدان أنه لن يكون ضمن خططه المستقبلية في النادي الملكي.

وأشارت إلى أن هناك 5 وجهات محتملة للتعاقد مع بيل، حال رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، وهي الأندية التي تملك القدرات المادية لتحمل تكاليف شرائه من ريال مدريد إضافة إلى راتبه السنوي الضخم.

وأكدت أن تلك الأندية هي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.

مانشستر سيتي ينتظر رودري

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن ممثلين عن الدولي الإسباني رودري متوسط ميدان أتلتيكو مدريد دفعوا الشرط الجزائي في عقده البالغ 70 مليون يورو في مقر رابطة الدوري الإسباني، ليصبح اللاعب حرًا وبإمكانه التوقيع لفريق جديد.

وتقضي القوانين بدفع اللاعب نفسه الشرط الجزائي لفريقه، وليس الفريق الذي يرغب في التعاقد معه، لكن كل المؤشرات تؤكد أن مانشستر سيتي هو الفريق الذي قام بدفع المبلغ.

ومنح أتلتيكو مدريد رقم 14 للوافد الجديد ماركوس لورينتي، وهو الرقم الذي ارتداه رودري الموسم الماضي، مما يعني أن إدارة الفريق كانت على علم برحيله.

وينتظر أتلتيكو مدريد دفع شرط جزائي جديد يبلغ 120 مليون يورو خاص بالفرنسي أنطوان غريزمان، وهو ما يمنح إدارة الفريق إيرادات تبلغ 190 مليون يورو لصرفها على تعاقدات الصيف.

أتلتيكو مدريد يحسم صفقة الجوهرة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع جواو فيليكس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبلغت قيمة الصفقة مبلغ 126 مليون يورو، بعقد يمتد حتى خمس سنوات، وفق ما أعلنه النادي المدريدي.

جاء هذا التعاقد بعد إعلان رحيل أنطوان غريزمان واقترابه من برشلونة.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان منافسًا لأتلتيكو من أجل ضم الموهبة البرتغالية، ولكن عرض الروخى بلانكوس كان الأعلى.

وشارك فيلكس (19 عامًا) لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي، وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز بتسجيله 15 هدفًا وصنع سبعة أهداف أخرى خلال مشاركته في 21 مباراة منذ البداية.