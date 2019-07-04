تعثر انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس وبرشلونة يعود للمفاوضات

لا يزال، تعاقد يوفنتوس مع ماتيس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، يواجه بعض الصعوبات؛ ما يمنح الأمل مجددًا لبرشلونة الذي كان أول من دخل في مفاوضات مع قائد الفريق الهولندي.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن تعاقد يوفنتوس مع دي ليخت يعاني من مشاكل تتعلق بقيمة الصفقة ما علق المفاوضات بين الطرفين.

وركز يوفنتوس على التفاوض مع اللاعب قبل ناديه، لكن برشلونة تفاوض مع أياكس قبل دي ليخت، ثم انتقلوا للتفاوض مع المدافع الشاب، وهذا يعني أن برشلونة ويوفنتوس لديه اتفاق مع أحد الطرفين ولم يتفق أي منهما مع الطرفين (اللاعب وأياكس).

وبات الوضع الحالي معقدًا، خاصة أن يوفنتوس قرر دفع 65 مليون يورو، وعشرة أخرى متغيرة مقابل 75 مليونًا طرحها برشلونة وأخرى متغيرات ممكنة.

ولذلك حذر أياكس من أنه لن يقبل بعرض يوفنتوس، الذي يقل عن عرض برشلونة بعشرة ملايين يورو ما يسمح للنادي الكتالوني بتجديد عرضه لضم اللاعب.