عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”نيمار.. الخدعة الكبرى“.. وغاريث بيل يلتقي زيدان

شكلت صفقتا برشلونة المحتملتان مع البرازيلي نيمار داسيلفا والفرنسي أنطوان غريزمان، ونصف نهائي كأس العالم للسيدات، والذي شهد تأهل أمريكا على حساب إنجلترا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بإيرادات ريال مدريد من لاعبي الأكاديمية، وتقديم يوفنتوس للاعبه أدريان رابيو ومستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وأخبار سوق الّانتقالات ونصف نهائي كوبا أمريكا.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمستقبل الفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”بوغبا سيطلب من مانشستر يونايتد الذهاب إلى ريال مدريد“.

كما تحدثت عن مستقبل غاريث بيل، وكتبت: ”الاثنان تحت الشمس، وبيل سيلتقي زيدان خلال 5 أيام“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو في إطار صفقة تبادلية لضم نيمار، وكتبت: ”اتفاق بين كوتينيو وباريس سان جيرمان في إطار صفقة عودة نيمار“.

كما تحدثت عن صفقة غريزمان، الذي بدأ برشلونة في إنهاء تفاصيلها، وتعاقد الفريق النسائي مع جيني هيرموسو.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بصفقة البرازيلي نيمار، وكتبت: ”مقايضة بـ170 مليون يورو“ و“كوتينيو وراكيتيتش وأومتيتي وديمبيلي لاعبون قد يدخلون صفقة عودة نيمار“.

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي كوبا أمريكا، وتأهل الولايات المتحدة الأمريكية لنهائي كأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا.

آس

اهتمت الصحيفة بأكاديمية ريال مدريد، والتي أعطت الفريق عدة لاعبين تم بيعهم بمبالغ مالية كبيرة، وكتبت: ”مدرسة الفريق منجم، جلب للفريق: ”245 مليون يورو في السنوات العشر الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي قد يقدمه برشلونة في غضون أسبوع ورغبة أتلتيكو مدريد في ضم البرتغالي سيميدو.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إقصاء المنتخب الإنجليزي للسيدات من نصف نهائي كأس العالم أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت: ”المشوار انتهى، ستيف هوجنون تضيع ضربة جزاء لإنجلترا“.

كما تحدثت عن ترشيح الإسباني روبيرتو مارتينيز لتدريب نيوكاسل، ومستقبل المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير لاعب ليستر سيتي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بمشاكل نيمار وباريس سان جيرمان والأخبار بشأن عودته لبرشلونة، وكتبت: ”نيمار: الخدعة الكبرى“.

كما اهتمت بتأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لنهائي كأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل الشاب الدولي الإيطالي نيكولو باريلا، وكتبت: ”باريلا يقول إنتر وفريقه كالياري ماذا تفعل؟“

الصحيفة اهتمت بتقديم أدريان رابيو في يوفنتوس، والذي قال: ”الفوز بالأبطال برفقة بوفون“.

توتو سبورت

الصحيفة اهتمت بمستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وكتبت: ”يوفنتوس – إيكاردي: إنتر ميلان متعجل“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بمختلف أخبار تعاقدات الأندية الإيطالية.