مباراة البرازيل والأرجنتين.. أليسون يمنع ميسي من تسجيل هدف على غرار لقاء برشلونة وليفربول (شاهد)

تصدى أليسون بيكر حارس المنتخب البرازيلي، لكرة رائعة سددها الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة المنتخبين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

وتحصل ميسي على فاول خارج منطقة جزاء البرازيل، وتصدى لها ميسي ونفذها على غرار ما فعله خلال مباراة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن تصدى لها أليسون، على عكس كرة البطولة الأوروبية.

وكان ميسي قد نجح في إحراز هدفًا من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء في شباك أليسون خلال مباراة برشلونة وليفربول على ملعب ”كامب نو“ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المنصرم، وهي المباراة التي انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.

وسيلتقي الفائز من قمة الفريقين مع المتأهل من مباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلي حاملة اللقب وبيرو في النهائي يوم الأحد المقبل على إستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.