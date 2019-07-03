هدف مباراة البرازيل والأرجنتين.. 1/0 لراقصي السامبا (فيديو)

تقدم غابرييل جيسوس مهاجم المنتخب البرازيلي بهدف في شباك نظيره الأرجنتيني خلال مباراة المنتخبين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

وفي الدقيقة 19 قابل غيسوس عرضية أرضية من فيرمينو وسدد قوية محرزًا هدف التقدم للسامبا.

هدف ⚽️السامبا لا يرحم على أرضه.. غابرييل جيسوس يوقع على أول أهداف اللقاء بعد تمريرة مثالية من روبرتو فيرمينو! ???????? 0 – 1 ????????#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/oicj6UqQnF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 3, 2019

ويدخل لاعبو السامبا كلاسيكو الكرة اللاتينية مدعمًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل الوصول للنهائي الغائب عنه منذ 12 عامًا.

بينما في الجهة الأخرى، يقود ”ليونيل ميسي“ آمال وطموحات التانغو حتى يفوز باللقب الذي ينتظره منذ عام 1993.

وسيلتقي الفائز من قمة الفريقين مع المتأهل من مباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلي حاملة اللقب وبيرو في النهائي يوم الأحد المقبل على إستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.