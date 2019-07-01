رسميًا.. آدريان رابيو إلى يوفنتوس (صورة)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميًا، الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي آدريان رابيو.

وقال يوفنتوس في بيان على موقعه على الإنترنت إن لاعب خط الوسط سينضم إليه بعقد حر قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأوضح يوفنتوس في بيانه أنه سيتم تقديم آدريان رابيو للصحفيين، غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا أنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.

وفشلت كل محاولات باريس سان جيرمان في إقناع رابيو بالبقاء مع الفريق، لتقرر إدارة باريس سان جيرمان تجميده، إذ لم يشارك رابيو في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الماضي، وكان آخر ظهور له في مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط رابيو، البالغ من العمر 24 عامًا، بأندية برشلونة، ويوفنتوس، وليفربول، وآرسنال، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، لكن يوفنتوس نجح في ضم اللاعب.