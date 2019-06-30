أدريان رابيو يصل مدينة تورينو تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله إلى يوفنتوس (شاهد)

وصل الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مدينة تورينو الإيطالية، لتوقيع عقود انتقاله إلى فريق يوفنتوس خلال الساعات القادمة.

ونشرت شبكة ”سكاي سبورتس“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن يوفنتوس نجح في التعاقد مع رابيو قادمًا من سان جيرمان في صفقة مجانية، بعد أن انتهى عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بنهاية الموسم المنصرم.

وأنهى يوفنتوس اتفاقه مع أدريان رابيو ووكيل أعماله ويتبقى فقط الفحوصات الطبية وتوقيع اللاعب على العقود.

وفشلت محاولات باريس سان جيرمان كلها في إقناع رابيو بالبقاء مع الفريق، لتقرر إدارة باريس سان جيرمان تجميده، إذ لم يشارك رابيو في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الماضي، وكان آخر ظهور له في مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا بأنه يملك 227 مباراة مع الفريق، سجل فيها 24 هدفًا.