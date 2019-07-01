روما يضم سبيناتزولا من يوفنتوس مقابل بليغريني

قال روما الإيطالي إنه ”ضم ليوناردو سبيناتزولا من غريمه المحلي يوفنتوس، فيما سيرحل المدافع لوكا بليغريني في الاتجاه المعاكس“.

وأضاف روما في بيان، أن سبيناتزولا البالغ عمره 26 عامًا وقَّع عقدًا لمدة أربعة مواسم.

وسيدفع النادي 29.5 مليون يورو (33.48 مليون دولار) ليوفنتوس فيما سيحصل على 22 مليون يورو مقابل رحيل بليغريني البالغ عمره 20 عامًا إلى بطل الدوري الإيطالي.

Official: Leonardo Spinazzola is now a Roma player. This summer #ASRoma will use each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ❤️ @telefonoazzurro pic.twitter.com/sy9GheDhsg — AS Roma English (@ASRomaEN) June 30, 2019

وأشار روما إلى أن المدافع اليوناني كوستاس مانولاس انتقل إلى نابولي مقابل 36 مليون يورو بعد خمسة مواسم مع نادي العاصمة الإيطالية.

وقال جيدو فينجا، الرئيس التنفيذي لروما: ”ليوناردو لاعب شاب واكتسب خبرة كبيرة في كرة القدم الإيطالية. أنا واثق من أنه سيتأقلم سريعًا وسيكون إضافة جيدة لأسلوب لعب مدربنا الجديد“.