روما يضم سبيناتزولا من يوفنتوس مقابل بليغريني

قال روما الإيطالي إنه ”ضم ليوناردو سبيناتزولا من غريمه المحلي يوفنتوس، فيما سيرحل المدافع لوكا بليغريني في الاتجاه المعاكس“.

وأضاف روما في بيان، أن سبيناتزولا البالغ عمره 26 عامًا وقَّع عقدًا لمدة أربعة مواسم.

وسيدفع النادي 29.5 مليون يورو (33.48 مليون دولار) ليوفنتوس فيما سيحصل على 22 مليون يورو مقابل رحيل بليغريني البالغ عمره 20 عامًا إلى بطل الدوري الإيطالي.

