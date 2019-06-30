رسميًا.. كوستاس مانولاس من روما إلى نابولي (صور)

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا، اليوم الأحد، انتقال مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس إلى منافسه نابولي.

وكتب روما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“انتقل كوستاس مانولاس إلى نابولي، شكرًا على 5 سنوات في جيلاروسي“.

ولم يكشف روما عن التفاصيل المالية لانتقال مانولاس إلى نابولي، في حين لم يصدر عن الأخير أي بيان حتى الآن.

ويأتي انتقال مانولاس، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى نابولي، بعد انتقال المدافع الإسباني راؤول ألبيول إلى فياريال، مقابل 4 ملايين يورو.

وانضم مانولاس إلى روما العام 2014، قادمًا من أوليمبياكوس اليوناني مقابل 13 مليون يورو، علمًا بأنه ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس، ونابولي، وميلان، في سوق الانتقالات الصيفي، قبل أن ينجح الفريق الذي يدربه كارلو أنشيلوتي.

وشارك مانولاس في 35 مباراة مع روما، الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع هدفًا، علمًا بأنه يملك 206 مباريات مع روما، سجل فيها 8 أهداف، وصنع 7.