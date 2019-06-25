نابولي يغري خاميس رودريغيز بالقميص المحظور

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي نابولي الإيطالي يرغب في إغراء الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد، بأي طريقة، حتى وإن كانت رفع الحظر عن قميص الأسطورة التاريخي للنادي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي نابولي على استعداد لمنح رودريغيز القميص رقم 10، والخاص بالنجم الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا، لاعب نابولي السابق، لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

ولم يرتدِ أي لاعب من نادي نابولي القميص رقم 10 منذ عام 2000، تكريمًا للأسطورة مارادونا، الذي قاد نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي مرتين: الأولى في موسم 1986 – 1987، والثانية في موسم 1989 – 1990.

ولا تزال المفاوضات جارية بين ناديي نابولي وريال مدريد حول صفقة رودريغيز، وسط خلافات بين الإدارتين، حيث يرغب الريال في بيع اللاعب والحصول على 50 مليون يورو قيمة للصفقة، في حين يريد نابولي استعارة رودريغيز بـ10 ملايين يورو، بنية الشراء بـ30 مليون يورو بعد مرور سنة الإعارة.

وأكدت ”آس“ المدريدية أن العلاقات المميزة بين إدارتي الناديين، ورغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في التخلص من رودريغيز، ستدفعان المفاوضات قدمًا، كما أن اتجاه إدارة النادي الإيطالي نحو منح رودريغيز قميص مارادونا سيكون بمثابة خطوة جريئة للغاية، ستشجع اللاعب على الانضمام إلى نابولي.