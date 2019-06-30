أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: ”فيفا“ يحتفل بذكرى فوز البرازيل بكأس القارات 2013 وموستافي تحت الماء

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

موستافي: أفضل مكان للعمل في صمت تحت الماء

نشر الألماني شكودران موستافي لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له على صفحته الشخصية تحت الماء، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أفضل مكان للعمل في صمت تحت الماء“.

كريس سمالينج في حفل زفاف

نشر كريس سمالينج، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له برفقة زوجته أثناء حضوره حفل زفاف، حيث علق الصورة قائلًا: ”مبروك للزوجين الجميلين! نحن سعداء جدًا بك“.

دانيال سيبايوس يدعم منتخب بلاده

حرص دانيال سيبايوس لاعب ريال مدريد على توجيه الدعم لمنتخب بلاده، والذي يواجه منتخب ألمانيا في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”اليوم هو اليوم المنشود، حلمت أن أعيش هذه اللحظة مرة أخرى، لا يوجد انتقام في كرة القدم، بل فرص جديدة، لا يهم ما حدث بالأمس، ولا ما سيحدث غدا، أنا جاهز نحن جاهزون، نحن ذاهبون للفوز! دعنا نذهب إسبانيا“.

ماريو غوتزه يتمنى حظاً سعيداً للماكينات في نهائي اليوم

حرص اللاعب الألماني، ماريو غوتزه ، مهاجم نادي بروسيا دورتموند على دعم منتخب الماكينات الألمانية في المباراة التي ستجمع بالمنتخب الإسباني في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة، حيث علق قائلا: ”حظًا سعيدًا في نهائي اليوم، أنت فريق قوي وأؤمن بانتصار البطولة“.

لوكاس ديني يستعد للموسم الجديد

نشر لوكاس ديني لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يمارس بعض الألعاب البدنية استعدادًا للموسم الجديد مع ناديه، وعق أعلى الصورة: ”إنه لا يوجد ألم ولا مكسب بدون عمل“.

سيسيك فابريغاس: أفضل صيف مع عائلتي

نشر اللاعب الأسباني سيسيك فابريغاس صورة له عبر صفحته الشخصية مع زوجته وعائلته وأولاده، وعلق فابريغاس أعلى الصورة قائلًا: ”أفضل صيف مع عائلتي“.

جيرارد ديولوفيو يداعب ابنته

نشر جيرارد ديولوفيو، لاعب نادي واتفورد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يداعب ابنته، وحرص جيرارد على قضاء عطلته برفقة عائلته قبل انطلاق الموسم الجديد.

”فيفا“ يحتفل بذكرى فوز البرازيل بكأس القارات

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم صورة لاحتفالات منتخب البرازيل، الفائز بكأس القارات منذ ستة أعوام، وعلقت الصفحة على الصورة قائلة: ”البرازيل فازت بلقب كأس القارات في مثل هذا اليوم من عام 2013“.

مانشستر يونايتد يعلن عن انطلاق الاستعدادات

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة لمدرب الفريق سولشاير، وعلقت الصفحة أعلى الصورة قائلة: ”بداية من الغد ستنطلق استعدادات الفريق للموسم الجديد 2019 – 2020“.

نادي النصر ينشر الجدول الزمني للانتخابات

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عن الجدول الزمني لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، ووضعت الصفحة صورة للجدول الزمني حيث قالت: ”البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر للمرة الثالثة بعد تمديدها“.

جنش يشكر أسطورة الحراس

وجه محمود جنش حارس مرمى المنتخب المصري الشكر إلى عصام الحضري، حارس مرمى مصر السابق، على دعمه لجنش عقب الإصابة التي ألمت به والتي حرص الحضري على توجيه الدعم والمساندة لجنش عبر صفحته الشخصية“.