حقيقة طرد سما المصري من استاد القاهرة‎ (فيديو)

نشرت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع ”إنستغرام“ تنفي فيه شائعة طردها من استاد القاهرة قُبيل انطلاق مباراة مصر وأوغندا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وكتبت ”سما“ عنوانًا على الفيديو، قائلة:“مين اللي بيقول إني مشيت من الماتش، ما أنا جوه أهو، والماتش هيبتدي… نبطل هري والنبي… الماتش ناااار“.

وأضافت:“يا جماعة أنا في الاستاد والله، واللعيبة أهُمْ، والناس اللي بتقول أنا اطَّردت مانا قاعدة مرزوعة أهو“.

وكان بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد أعلنت عن قيام الشرطة بإخراج سما المصري من استاد القاهرة، بسبب الملابس المثيرة التي ترتديها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية تداولوا صورة لأحد الأشخاص يرتدي زيًا مدنيًا، إلا أنه يبدو أحد المسؤولين عن الأمن في المدرجات، وهو يتحدث مع سما المصري، بشكل حاد، وأشاروا إلى أنه تم طردها من المدرجات.