جانلويجي بوفون يجبر يوفنتوس على بند يدخله تاريخ الدوري الإيطالي

أفادت تقارير صحفية إيطالية الجمعة، أن الحارس المخضرم جانلويجي بوفون أجبر إدارة نادي يوفنتوس على وضع بند، يتيح له دخول تاريخ الدوري الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة ”لا ريبوبليكا“، فإن بوفون سيعود إلى يوفنتوس، بعقد مدته عام واحد، يحصل بموجبه على راتب قيمته 1.5 مليون يورو، على أن يتولى لاحقًا منصبًا فنيًا أو إداريًا.

وأضافت الصحيفة أن عقد بوفون سيتضمن شرطًا يجبر ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على إشراكه في 8 مباريات على الأقل في بطولة الدوري الإيطالي، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وبوفون، البالغ من العمر 41 عامًا، على بعد 8 مباريات فقط من تجاوز الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في الدوري الإيطالي، المُسجل باسم باولو مالديني، أسطورة ميلان، صاحب الـ674 مباراة.

وسيعود بوفون إلى يوفنتوس بعد عام واحد من مغادرة البيانكونيري، حيث أمضى الموسم الماضي في باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب بوفون ليوفنتوس بين 2001 و2018، حيث شارك مع الفريق في 656 مباراة، استقبل فيها 518 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 311.

ونال بوفون مع يوفنتوس 9 ألقاب في الدوري الإيطالي و5 في كاس إيطاليا، و6 في السوبر الإيطالي، لكنه لم ينجح في التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا على مدار 17 عامًا.