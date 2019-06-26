تقارير: بوفون يوافق على العودة إلى يوفنتوس من أجل دور جديد

كشفت تقارير صحفية أن يوفنتوس، يدرس استعادة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ووفقًا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن بوفون لا يمانع الجلوس احتياطيًا لصالح الحارس الأساسي في السيدة العجوز، فويتشيك تشيزني، في ظل رغبته في إنهاء مسيرته بقميص اليوفي.

ومن المقرر أن ينتظر يوفنتوس، بيع حارسه ماتيا بيرين، الذي يتمتع باهتمام روما وإشبيلية، ووقتها سيكون كل شيء جاهزًا لإعادة بوفون إلى السيدة العجوز من جديد.

وغادر بوفون، يوفنتوس، العام الماضي من أجل الانضمام إلى باريس سان جيرمان، حيث قضى موسمًا واحدًا بقميص النادي الباريسي.

وبعد نهاية عقده، اتفق اللاعب مع مسؤولي باريس سان جيرمان، على عدم تجديد التعاقد، ليرحل الحارس المخضرم عن حديقة الأمراء.

كما ذكرت شبكة أخبار ”سكاي سبورتس“ الإيطالية، أن بوفون وافق على العودة مرة أخرى لصفوف يوفنتوس، على أن يكون بوفون هو الحارس الثاني ليوفنتوس، ثم يعلن بوفون اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المقبل 2019/2020 ويبدأ مسيرته الإدارية مع يوفنتوس.

وبدأ بوفون البالغ من العمر 41 عامًا مسيرته مع يوفنتوس في عام 2001 قادمًا من بارما ليستمر مع الفريق لمدة 17 موسمًا قبل الرحيل نحو سان جيرمان.

وتولى ماوريسيو ساري مهمة تدريب يوفنتوس بداية من الموسم المقبل خلفًا لمواطنه الإيطالي ماسيمو أليغري.