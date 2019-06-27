أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. محمد صلاح يحتفل بأول أهدافه.. وكاسياس يهنئ راؤول (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

هدف خرافي لروني

نشر النجم الإنجليزي واي روني فيديو للهدف الذي سجله اليوم في اللقاء الذي جمع بين فريقه دي سي يونايتد ونادي أورلاندو سيتي بالدوري الأمريكي، وحسم روني المباراة لصالح فريقه بهدف خرافي من منتصف الملعب.



كاسياس يهنئ راؤول بعيد ميلاده

حرص إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني السابق، على تهنئة زميله راؤول غونزاليس، حيث نشر كاسياس صورة تجمعه براؤول عندما كانا يلعبان بصفوف نادي ريال مدريد، وقال أعلى الصورة: ”كل عام وأنت بخير استمتع بتلك السنوات الـ 42 وحظًا سعيدًا هذا الموسم“.



كاسبر شمايكل يحتفل بمرور 8 سنوات مع ليستر سيتي

احتفل كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي بمرور 8 سنوات على انضمامه لناديه، حيث علق اللاعب عبر صفحته الشخصية قائلًا: 8 سنوات اليوم انضممت إلى LCFC ذكريات لا نهاية لها.

ماركوس كوريا: يوم القرار

نشر ماركوس كوريا لاعب المنتخب البرازيلي صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”يوم القرار، اليوم في الدور ربع النهائي من كأس أمريكا، حيث سيلتقي منتخب السامبا مع منتخب باراغواي في دور الـ8 لكوبا أميركا“.

ماسكيرانو يحارب حر الصيف



نشر اللاعب الأرجنتيني ماسكيرانو مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء توجيهه بعض النصائح لمواجهة حر الصيف، حيث قال: ”لا تخرج خلال الساعات الأكثر سخونة، وشرب الكثير من الماء، وتناول الفواكه والخضروات“.

دافيد سيلفا.. لمسات موسيقية

نشر دافيد سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية، خلال التدريبات مع وضع سلم موسيقي لكل صورة كإشارة إلى لمساته التي تمتع الجماهير.

برشلونة يعلن تعاقده مع مورارا نيتو

نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني خبر انضمام الحارس البرازيلي نوربرتو مورارا نيتو من فالنسيا مقابل 26 مليون يورو، ورحبت الصفحة بالحارس الجديد للنادي الكتالوني.



ليفربول: عبدي شريف يوقع أول عقد احترافي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي صورة للاعبه الشاب عبدي شريف، بعدما وقع على أول عقد احترافي له، حيث يعد اللاعب أحد المواهب الصاعدة بقوة، وعلقت الصفحة قائلة: ”يتدرب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا مع فريق الريدز منذ بلوغه السادسة من العمر، وانضم رسميًا إلى النادي بعد 3 سنوات“.



يوفنتوس يبرز أول تصريحات ساري

حرصت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي على إبراز تصريحات المدرب الجديد موريسيو ساري، وعلقت الصفحة قائلة: ”كلمات موريزيو ساري الأولى بالإنجليزية كمدرب لفريق يوفنتوس“.



الظفرة يستأنف قرار لجنة التراخيص

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الظفرة الإماراتي قرار النادي باستئناف قرار لجنة التراخيص، حيث قالت الصفحة: ”النادي يستأنف قرار لجنة التراخيص الابتدائية خلال المدة المحددة لعدم منح النادي الترخيص المحلي“.



محمد صلاح يحتفل بأول أهدافه

نشر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري صورًا له أثناء احتفاله بهدف مصر الثاني في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية، والذي سجله نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ويعد هذا الهدف هو الأول لصلاح بالكان الأفريقي.