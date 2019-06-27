مباراة الجزائر والسنغال.. بغداد بونجاح يهدر هدفًا محققًا لمحاربي الصحراء (فيديو)

أهدر المهاجم الجزائري بغداد بونجاح هدفًا محققًا في المباراة التي تجمع منتخب بلاده مع السنغال، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.

واستغل سفيان فيغولي ارتباكًا دفاعيًا من السنغال، ليمرر الكرة إلى بغداد بونجاح، الذي سدد كرة زاحفة إلى المرمى على أقصى يمين إدوارد ميندي حارس السنغال، الذي لمس الكرة بأطراف أصابعه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 0/0 في مباراة مثيرة.

بطولة امم افريقيا : الجزائر 0 × 0 السنغال | مرتدة جزائرية وفرصة بغداد في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/dZQf3ZTdkX — اهداف المباريات HD (@arbhdd) June 27, 2019

ويملك كل من الجزائر والسنغال 3 نقاط، ما يعني أن فوز أي منهما اليوم يعني التأهل إلى ثمن النهائي.

ويملك منتخب الجزائر لقبًا وحيدًا في كأس الأمم الأفريقية، وكان في نسخة العام 1990، في حين لم يسبق لمنتخب السنغال أن حقق اللقب من قبل.

وتقابل منتخبا الجزائر والسنغال 3 مرات من قبل في كأس الأمم الأفريقية، أعوام 1990، 2015، و2017، حيث فاز منتخب الجزائر 2/1، و2/0، وتعادلا 2/2.