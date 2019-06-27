توني كروس: رحيل كريستيانو رونالدو جعلنا سعداء في ريال مدريد

اعتبر الدولي الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد، أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي نحو يوفنتوس، جعل الجميع سعداء، مؤكدًا أنه اختار تجربة جديدة في مسيرته.

وقال النجم الألماني في تصريحات لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”سيكون غريبًا ألّا تفتقد لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو، لقد حسم العديد من اللقاءات بأهدافه“.

وأضاف توني كروس: ”مع ذلك لقد جعل الجميع سعداء برحيله، أراد تجربة جديدة في مسيرته وربح ريال مدريد الكثير من المال“.

وتأتي تصريحات الدولي الألماني في وقت خرج خلاله ريال مدريد بموسم سيئ ودون ألقاب في نهايته، وفقد أهداف النجم البرتغالي الذي كانت تتجاوز 50 هدفًا في الموسم.

ورونالدو (34 عامًا) هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفًا في كل المسابقات، وفاز بلقبين للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني