أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. 3 حلقات في ”دراما نيمار“.. والريال يضغط على نابولي بـ“رودريغيز“

كالعادة، احتل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عناوين الصحافة الأوروبية والعالمية، اليوم الأربعاء، في ظل أنباء عودته إلى برشلونة الإسباني، ويبدو أن ”احتلال نيمار“ للعناوين الرئيسة، سيستمر إلى حين الحسم النهائي لوجهته في الموسم المقبل.

وشهدت ”دراما نيمار“ اليوم 3 حلقات مختلفة في الصحافة الأوروبية، نسردها كالتالي:

الحلقة الأولى: تهديد نيمار

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نيمار بدأ التفاوض ”الودي“ مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لحسم عودته إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن نيمار يرغب في الوصول إلى حلٍ ودّي مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، للعودة إلى برشلونة.

وأكدت أن نيمار طلب بالفعل من الخليفي التفاوض مع برشلونة من أجل عودته إلى البلوغرانا الموسم المقبل، وألمح إلى ضرورة حسم الصفقة قبل يوم 8 يوليو المقبل، وإلا فإنه سيلجأ إلى خطوات تصعيدية ضد باريس سان جيرمان.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نيمار حسم موقفه تمامًا، وأبلغ مسؤولي سان جيرمان رسميًا برحيله عن الفريق، ورغبته في الانتقال إلى برشلونة.

وأضافت بقولها إن نيمار يرغب بعدم إثارة أي مشكلات خاصة به حاليًا، حتى ينتهي منتخب البرازيل من مشواره في بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا في البرازيل.

الحلقة الثانية: عقوبة برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن برشلونة يواجه خطر التعرض لعقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ حال ثبوت توصله إلى اتفاق مع نيمار، قبل حسم موقفه رسميًا مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن نيمار، الذي يمتد عقده مع باريس سان جيرمان، حتى عام 2022، لا يمكنه الاتفاق مع برشلونة دون موافقة ناديه الأصلي، كونه لم يدخل في فترة السماح، التي تتيح له التفاوض مع أندية أخرى قبل 6 أشهر على نهاية عقده.

وأكدت الصحيفة أن المادة 18 من لوائح ”فيفا“ لانتقالات اللاعبين يمكن أن تضع برشلونة تحت طائلة العقوبات، في حالة ثبوت توصله إلى اتفاق أو دخوله في مفاوضات رسمية مع نيمار، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع سان جيرمان.

الحلقة الثالثة: اتصال هاتفي

قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بدأ بالفعل المفاوضات الرسمية مع إدارة باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار.

وأكدت أن بارتوميو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان للتفاوض حول ضم نيمار إلى العملاق الكتالوني.

ووصفت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، هذا التطور بأنه يعني انطلاق ”العملية نيمار“ بشكل رسمي بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان.

ريال مدريد يستفز نابولي

معركة خلف الكواليس تدور حاليًا بين نادي ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية، بطلها الأول الكولومبي خاميس رودريغيز، ومعه فابيان رويز.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن ريال مدريد علّق المفاوضات مع نابولي حول انضمام رودريغيز إلى وصيف الدوري الإيطالي، بعد رفض نابولي رحيل لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز إلى الميرينغي.

ويرغب مسؤولو الريال في الحصول على خدمات رويز، وإدخاله في صفقة تبادلية مع نابولي، الذي يريد ضم رودريغيز.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد خطف الأضواء من خلال الصفقات النارية التي أبرمها في سوق الانتقالات الحالية، حيث نجح بضم 6 لاعبين مقابل 303 ملايين يورو، حتى الآن، ولا يزال يريد المزيد من النجوم.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء:“لكن تلك الصورة الضيقة يجب ألا تخفي الصورة الأوسع نطاقًا، وهي أن ريال مدريد نجح بتسويق العديد من نجومه، وحقق مكاسب مادية كبيرة جراء بيع العديد من اللاعبين خلال السنوات القليلة الماضية“.

ومضت تقول:“منذ عودة فلورنتينو بيريز إلى رئاسة ريال مدريد، فقد نجح النادي بجمع 730 مليون يورو من عمليات بيع لاعبيه، ويرغب النادي حاليًا بتحقيق هدف بارز، وهو الوصول إلى مبيعات لاعبين بقيمة مليار دولار، بعد بيع عدد من نجوم الفريق، قبل بداية الموسم المقبل“.

وأشارت إلى نجاح ريال مدريد منذ أيام في بيع ماركوس لورينتي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو، في انتظار حسم بعض الصفقات الأخرى مثل: الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، وداني سيبايوس، وإيسكو، وناتشو وماريانو دياز، وعدد آخر من اللاعبين المرشحين لمغادرة ”سانتياغو برنابيو“، والمتوقع أن تصل قيمة صفقاتهم إلى 300 مليون يورو.

دي ليخت يقترب من يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، بقوة من الانتقال إلى يوفنتوس، بشكل رسمي.

ووفقًا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن المفاوضات بين مسؤولي يوفنتوس، ووكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، تسير بسرعة عالية، منذ أن أعطى اللاعب الضوء الأخضر لمحادثات انضمامه للسيدة العجوز، الجمعة الماضي.

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات الحالية بين فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ورايولا، تدور حول الراتب السنوي للاعب الهولندي.

ويطلب دي ليخت الحصول على 12 مليون يورو سنويًا، بينما لا يريد يوفنتوس تقديم أكثر من 7.5 مليون يورو، في حين يعرض على لاعب أياكس أن يرتفع راتبه، وفقًا للمكافآت التي سينالها.

مانشستر يونايتد يحسم صفقة بيساكا

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اتفق على صفقة لضم المدافع آرون وان- بيساكا من كريستال بالاس في عقد طويل المدة.

وأضاف التقرير أن الصفقة قد تصل لنحو 50 مليون جنيه إسترليني (63.46 مليون دولار).

ومن المقرر أن يتوجّه لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في أقرب وقت إلى أولد ترافورد للخضوع للفحص الطبي.