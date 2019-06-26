تقارير: خطوة وحيدة تفصل دي ليخت عن الانضمام إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، بقوة من الانتقال إلى يوفنتوس، بشكل رسمي.

ووفقًا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن المفاوضات بين مسؤولي يوفنتوس، ووكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، تسير بسرعة عالية، منذ أن أعطى اللاعب الضوء الأخضر لمحادثات انضمامه للسيدة العجوز، الجمعة الماضي.

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات الحالية بين فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ورايولا، تدور حول الراتب السنوي للاعب الهولندي.

ويطلب دي ليخت الحصول على 12 مليون يورو سنويًا، بينما لا يريد يوفنتوس تقديم أكثر من 7.5 مليون يورو، في حين يعرض على لاعب أياكس أن يرتفع راتبه، وفقًا للمكافآت التي سينالها.

وفيما يتعلق باتفاق بطل إيطاليا مع أياكس، فإن الأول سيدفع 67 مليون يورو نظير الصفقة، بالإضافة إلى 13 مليونًا كمتغيرات.

وينافس فريق يوفنتوس، ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان على ضم مدافع أياكس.

وأشارت إذاعة ”راديو كتالونيا“، إلى أن دي ليخت سيلعب في يوفنتوس بنسبة 95%، لكن رغم ذلك، فإن برشلونة لم يفقد الأمل في التعاقد مع اللاعب، ولم يتلقَّ ردًا من وكيله مينو رايولا، برفض الانتقال إلى النادي الكتالوني حتى الآن.

وأضافت أن دي ليخت قريب جدًا من يوفنتوس، حيث اتخذ قراره النهائي في هذا الأمر قبل يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت أن نسبة نجاح برشلونة في حسم صفقة اللاعب وصلت إلى 5%، لكن هذا لا يمنع من احتمالية انتقال اللاعب إلى ”كامب نو“ وتوجيه ضربة قاسية إلى يوفنتوس.