على رأسهم دي ليخت وكوليبالي.. صخور الدفاع تتصدر ميركاتو الأندية الأوروبية

اشتعل السباق بين الأندية الأوروبية الكبرى، لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ميركاتو بدأ مثيرًا بين أكثر من فريق أوروبي على رأسها ريال مدريد الإسباني.

ويبدو أن أنظار الأندية الكبرى في العالم تتجه بقوة نحو صخور الدفاع واللاعبين الكبار في الخط الخلفي، لترميم الدفاعات بأفضل المواهب وليس على الصعيد الهجومي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي تفاصيل ظاهرة السيطرة الدفاعية على الميركاتو الصيفي في أوروبا:

ماتياس دي ليخت

يتصدر اسم الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم فريق أياكس، المشهد في الميركاتو الأوروبي، خاصة أن دي ليخت قدم موسمًا رائعًا مع الفريق الهولندي وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق دي ليخت مع منتخب هولندا، وقدم المدافع الهولندي أداء رائعًا، وخاض 55 مباراة في الموسم، وكان أحد نجوم دوري أبطال أوروبا، كما أن دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وحصل على جائزة الفتى الذهبي العام 2018.

ويبدو الصراع شرسًا بين العديد من الأندية الكبرى في العالم لخطف صفقة دي ليخت، خاصة أن برشلونة دخل بقوة لحسم التعاقد مع اللاعب لتدعيم الخط الخلفي في ظل معاناة الفريق الكتالوني من الأخطاء الدفاعية خلال الموسم الماضي.

ويسعى يوفنتوس الإيطالي إلى ضم اللاعب الهولندي صاحب الـ19 عامًا، كما أن أنباء ترددت حول رغبة ليفربول الإنجليزي وأيضًا ريال مدريد الإسباني بضم اللاعب الذي يبدو نظريًا أقرب للبارسا.

كاليدو كوليبالي

ارتبط اسم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، أيضًا بالعديد من الأندية الكبرى بعد أن تألق مع فريقه نابولي الإيطالي خلال الأعوام الماضية.

ونجح كوليبالي بتقديم أداء رائع خلال الموسم الماضي، وشارك في 35 مباراة، وسجل هدفين، بل صنع هدفًا بخلاف تألقه في الكرات العالية، وإجادته أيضًا الالتحامات البدنية.

وكان كوليبالي هدفًا لفريق تشيلسي الإنجليزي في الموسم الماضي، مع المدرب السابق ماوريسيو ساري، ولكن الصفقة تعثرت، بينما ارتبط اسم كوليبالي بيوفنتوس هذا الموسم مع قدوم ساري بخلاف عملاقي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي.

فيرجيل فان ديك

يبدو الهولندي ”فيرجيل فان ديك“ أحد أبرز الأسماء التي لمعت أيضًا في الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول الإنجليزي إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وترغب العديد من أندية أوروبا في الاستعانة بخدمات النجم المتألق، ولكن السعر المرتفع والمنتظر من جانب ليفربول يبدو عقبة أمام رحيل فان ديك في الصيف عن الريدز.

فيريلاند ميندي

نجح ريال مدريد الإسباني بضم فيريلاند ميندي، ظهير أيسر أولمبيك ليون الفرنسي، لتدعيم صفوفه بعدما قدم مستويات جيدة مع فريقه في الموسم الماضي.

ونجح برشلونة أيضًا بضم اللاعب الواعد إيمرسون، كما لمعت بعض الأسماء في الميركات مثل مدافع كريستال بالاس آرون بيساكا والذي أصبح على أعتاب الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتوصل ليفربول إلى اتفاق لضم المدافع الهولندي فان دي بيرج في الموسم المقبل.