عناوين الصحف الرياضية العالمية: اتفاق مبدئي بين نيمار وبرشلونة.. ومبابي ”عملية المدى الطويل“ (صور)

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء بعدة مواضيع أبرزها كأس العالم للسيدات وصفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة وكوبا أمريكا وأمم أوروبا تحث 21 سنة.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الهولندي دي ليخت والفرنسي كليان مبابي واللاعبين الذين سيغادرون برشلونة في الصيف الحالي.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بخسارة منتخب إسبانيا للسيدات أمام الولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ 16 من كأس العالم فرنسا 2019 بعد أن كان الطرف الأفضل أمام أبطال العالم وكتبت: ”سنعود“.

كما تحدثت عن اللاعبين المغادرين لبرشلونة وصفقة كليان مبابي بالنسبة لريال مدريد وكتبت ”التعاقد مع كليان مبابي عملية على المدى الطويل“.

الصحيفة أيضًا تحدثت عن منافس المنتخب الإسباني تحث 21 سنة في أمم أوروبا حيث يواجه فرنسا في نصف النهائي.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن وجود مفاوضات بين برشلونة والبرازيلي نيمار وكتبت في خبر حصري: ”اتفاق مبدئي بين نيمار وبرشلونة“.

كما ركزت الصحيفة على تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا وكتبت: ”ميسي يتحرر من الضغوط“.

الصحيفة تحدثت عن إقصاء المنتخب الإسباني للسيدات من دور الـ 16 في كأس العالم أمام الولايات المتحدة الأمريكية بضربتي جزاء أثارتا الجدل.

الموندو ديبورتيفو

أشادت الصحيفة بمستوى منتخب إسبانيا للسيدات في كأس العالم حيث خرج مرفوع الرأس أمام حامل اللقب الولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ 16 بصعوبة.

كما تحدثت عن صفقة الهولندي دي ليخت وبرشلونة وكتبت: ”دي ليخت ما زال ممكنًا“.

آس

تحدثت الصحيفة عن خروج منتخب إسبانيا للسيدات أمام الولايات المتحدة الأمريكية حامل اللقب من دور الـ 16 وكتبت: ”بطلات دون جائزة“.

كما اهتمت بمواجهة منتخب إسبانيا لتحت 21 سنة لمنتخب فرنسا في نصف نهائي أمم أوروبا تحت 21 سنة.

الصحيفة تحدثت عن اهتمام باريس سان جيرمان بلاعب إشبيلية بابلو سرابيا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرار مغادرة الإسباني رافائيل بنيتيز تدريب نيوكاسل وكتبت: ”رافا يشعر بالصدمة من قرار الرحيل لكونه كان يعتقد أنهم سيحاولون بقوة إبقاءه“.

كما اهتمت الصحيفة بمصير الدولي الإنجليزي هاري ماغوير حيث أصبح قريبًا من التوقيع مع مانشستر سيتي.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

اهتمت الصحيفة في عددها الأسبوعي بصيف انتقالات اللاعبين الفرنسيين وكتبت: ”انتقالات.. السوق المميز للفرنسيين“.

وأجرت الصحيفة حوارًا مع السنغالي ساديو ماني الذي قال: ”هذه الحكاية لم أروها لأي شخص“.

الصحيفة تحدثت عن كأس العالم للسيدات وحظوظ المنتخب الفرنسي وانتقالات الفرق الفرنسية“.

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن أمم أوروبا تحث 21 سنة وتأهل المنتخب الفرنسي لنصف النهائي وكتبت: ”الألعاب الأولمبية للزرق“.

كما تحدثت عن كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 وكتبت: ”الولايات المتحدة الأمريكية منافس المنتخب الفرنسي في ربع النهائي كما كان متوقعًا“.

الصحيفة اهتمت بطواف فرنسا الذي ينطلق قريبًا وحظوظ الفرنسيين في اللقب“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز ميلانو وكرتينا دامبيتسو بشرف تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2026.

كما اهتمت بتعاقدات إنتر ميلانو في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي ومن بينها المهاجم البوسني دجيكو ولاعب الوسط باريلا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز ميلانو وكرتينا دامبيتسو بشرف تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2026.

كما تحدثت عن صفقات الأندية الإيطالية ومنها اهتمام إنتر ميلانو بالتشيلي أرثور فيدال وصفقة دي ليخت في يوفنتوس وكتبت: ”اختيار دي ليخت“.

كما تحدثت عن اتفاق باريس سان جيرمان ولاتسيو حول اللاعب سافيتش مقابل 80 مليون يورو.