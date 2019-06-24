تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. باريس سان جيرمان يراوغ في صفقة نيمار.. وريال مدريد ينتظر رحيل 11 لاعبًا

بدأ نادي باريس سان جيرمان سيناريوهات إجهاض محاولة البرازيلي نيمار العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، من خلال المبالغة أولًا في سعر اللاعب، ثم التأكيد على عدم عرضه للبيع، وأخيرًا بمحاولة إدخاله في صفقة تبادلية جديدة بعيدًا عن البارسا.

البداية كانت في رغبة باريس سان جيرمان الحصول على 300 مليون يورو مقابل بيع نيمار، ثم التقارير التي أشارت إلى أن النادي الفرنسي رفض التفريط بنيمار، في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وأخيرًا ما ذكرته تقارير أخرى بأن سان جيرمان يريد الحصول على خدمات لاعب الوسط بول بوغبا من مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية.

نيمار وبوغبا

وقالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية اليوم الإثنين، إن مانشستر يونايتد رفض عرضًا من باريس سان جيرمان، بعقد صفقة تبادلية تشمل نيمار وبوغبا.

وبحسب ”إندبندنت“، فإن باريس سان جيرمان عرض على مانشستر يونايتد صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها نيمار إلى مانشستر يونايتد، وانضمام بول بوغبا إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي رفض عرض باريس سان جيرمان لسببين رئيسيين؛ الأول هو راتب نيمار، إذ يحصل على 900 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما قد يتسبب بأزمة في هيكل أجور النادي الإنجليزي، أما السبب الثاني فهو رغبة النادي في الاحتفاظ ببوغبا.

وارتبط بوغبا بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، في ظل عدم وضوح الرؤية حول الوجهة النهائية للاعب.

وفي نفس السياق، يعتزم نيمار تقديم اعتذار رسمي لنادي برشلونة على خلفية قراره قبل عامين بفسخ عقده مع البارسا، والانضمام إلى باريس سان جيرمان.

اعتذار علني

ويبدو أن نيمار التقط خيطًا مهمًا في عملية عودته إلى برشلونة، بعد استطلاعات الرأي ذات الصلة، التي أظهرت توجهات سلبية من جانب جماهير البلوغرانا، تجاه عودة قائد السليساو السابق إلى ”كامب نو“.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قد نشرت نتائج استطلاع رأي حول عودة نيمار إلى برشلونة، أمس الأحد، حيث رفض 71.5% من المشاركين في الاستطلاع عودة النجم البرازيلي، بعد أن فسخ عقده مع النادي قبل عامين، وانتقل إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نيمار ينوي الاعتذار علانية عن قراره بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن اعتذار نيمار من شأنه أن يعجّل برحيله عن بطل فرنسا، والعودة مجددًا إلى برشلونة.

وأكدت أن نيمار يريد أن يلعب دورًا فاعلًا في عودته إلى برشلونة، بألا يكون الأمر معتمدًا فقط على المقابل المادي، والمفاوضات الجارية حاليًا بين إدارتي الناديين، وبالتالي فإن اعتذاره علانية لجماهير ومسؤولي برشلونة ستكون بمثابة ”نقطة التحول“ في حسم عودته إلى البلوغرانا.

ورحل نيمار إلى باريس سان جيرمان على أمل وجود مشروع رياضي حقيقي، يقوم على تعزيز نجومية نيمار، والتتويج بدوري أبطال أوروبا، إلا أن تراجع مستوى نيمار، وخروج البي إس جي مرتين من دوري الأبطال في دور الـ16، جعلت النجم البرازيلي يعيد النظر في الاستمرار رفقة سان جيرمان.

وبعث نيمار رسالة إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، مفادها أنه يرغب في الرحيل عن النادي الباريسي، والعودة مرة أخرى إلى منزله، الذي لم يكن يتعين عليه مغادرته على الإطلاق، وهو برشلونة.

11