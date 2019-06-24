إندبندنت: مانشستر يونايتد رفض مبادلة بول بوغبا مع نيمار

قالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، اليوم الإثنين، إن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضًا من باريس سان جيرمان، بعقد صفقة تبادلية تشمل البرازيلي نيمار والفرنسي بول بوغبا.

وبحسب ”إندبندنت“، فإن باريس سان جيرمان عرض على مانشستر يونايتد صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها نيمار إلى مانشستر يونايتد، وانضمام بول بوغبا إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي رفض عرض باريس سان جيرمان لسببين رئيسيين؛ الأول هو راتب نيمار، حيث يحصل على 900 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما قد يتسبب بأزمة في هيكل أجور النادي الإنجليزي، أما السبب الثاني فهو رغبة النادي في الاحتفاظ ببوغبا“.

ويواجه مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وضعًا محرجًا، إذ يرغب كل من بوغبا ونيمار في مغادرة نادييهما في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويتردد على نطاق واسع أن نيمار يريد العودة إلى ناديه برشلونة، بعد موسمين فقط قضاهما مع باريس سان جيرمان، في حين يرتبط بوغبا بالعودة إلى يوفنتوس الإيطالي، كما يتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد معه، علمًا أن عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد يمتد حتى منتصف العام 2021.

وانضم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي للعام 2017، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة، والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح نيمار أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ، وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان منتصف العام 2022.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكن تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.