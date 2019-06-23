تقرير: كونتي يرفض توسلات واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي

قالت تقارير صحفية إن واندا نارا، زوجة ومديرة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أجرت اتصالاً هاتفياً مع أنطونيو كونتي، المدير الجديد لنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت صحيفة ”كورير ديلو سبورت“ الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ”نارا“ تواصلت مع كونتي خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة منها لشرح أسباب الأزمة التي عانى منها إيكاردي في صفوف الإنتر الموسم الماضي، بعد أن قررت إدارة النادي سحب شارة القيادة منه.

وتابعت الصحيفة: ”أكدت واندا نارا للمدرب كونتي أن إيكاردي سيكون رهن إشارته، ولن يثير أي أزمات في صفوف الإنتر، وأنه يرغب في البقاء ضمن صفوف النيراتزوري في الموسم المقبل“.

وأكدت الصحيفة أن كونتي صدم ”واندا“، وشدد على أن إيكاردي خرج من حساباته تماماً رفقة إنتر ميلان، وأنه لن يكون له مكان في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.

ويتوافق قرار كونتي مع موقف إدارة إنتر ميلان من إيكاردي، حيث أشارت تقارير إلى أن مسؤولي النيراتزوري ينتظرون العروض الخاصة باللاعب كي يرحل عن النادي نهائياً.

ويُعرف كونتي بنهجه الصدامي مع اللاعبين المثيرين للأزمات، وسبق أن استبعد الإسباني دييغو كوستا من صفوف نادي تشيلسي، عندما كان مدرباً للبلوز، بسبب سلوكيات اللاعب، وبالفعل رحل كوستا عن تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد في يناير 2018.